نائب وزير العدل: تطوير 337 محكمة جزئية بالجمهورية على 3 مراحل

قال المستشار ربيع قاسم، نائب وزير العدل لشئون المحاكم ومكاتب التوثيق العقاري، إن رسالة القضاء شامخة تستوجب توفير المناخ المناسب للقاضي والمتقاضي للبت في القضايا، مشيرا إلى أن المستشار عمر مروان وزير العدل أولى اهتماما بتطوير المحاكم ورفع كفاءة الأجهزة وميكنة الخدمات بها لتطوير منظومة العمل القضائي، لضمان بيئة عمل تليق بالقاضي والمتقاضي.

وأضاف "ربيع" في كلمته خلال احتفالية افتتاح أعمال تطوير محكمة شبين القناطر الجزئية، بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه تم تقسيم أعمال تطوير المحاكم على مستوي الجمهورية إلى 3 مراحل، الأولى بدات في الفترة من 15 يناير 2020 حتى 1 مارس 2020، والتي تم خلالها تطوير ووفع كفاءة 91 محكمة جزئية، والمرحلة الثانية بدأت في الفترة من 2 مارس 2020 وانتهت 30 سبتمبر 2020، والتي تم خلالها تطوير 116 محكمة جزئية، أما المرحلة الثالثة فبدأت اليوم 1 أكتوبر وتستمر حتى 30 يونيو 2021، وتستهدف تطوير 130 محكمة جزئية.

وأوضح، أن وزير العدل وجه بتطوير مأموريات الشهر العقاري ومكاتب التوثيق على مستوي المحافظات، حيث تم تقسيمها أيضا على 3 مراحل، الأولي بدأت 1 يوليو 2020، وتنتهي 31 يناير 2021، والثانية تبدأ في 1 فبراير 2021 وتنتهي 31 أغسطس 2021، والثالثة تبدأ في 1 سبتمبر 2021 وتنتهي 31 مارس 2022، لتطوير كافة مكاتب التوثيق العقاري بالمحافظات المختلفة.

يذكر أن محكمة شبين القناطر الجزئية تقام على مساحة ٣٠٠٠م تقريبا، وتتكون عدد الأدوار دورين منها دور للنيابة العامة ودور للمحكمة الجزئية ومبنى ملحق داخلها خاص بمحكمة الأسرة.