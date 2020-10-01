خطة طوارئ لتدعيم المترو بالأتوبيسات حال التعطل بسبب الأمطار بالقاهرة

أصدر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، تعليماته لجميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء برفع حالة الاستعداد لمواجهة موسم سقوط الأمطار خلال فصل الشتاء والتعامل الفوري مع التغييرات المناخية التي قد تشهدها البلاد خلال الفترة المقبلة، مع ربط غرفة عمليات المحافظة بخطوط تليفونية مفتوحة مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة حالة الطقس على مدار اليوم وإخطار كل الأحياء بكل جديد على مدار الساعة للتحرك السريع عند الضرورة تجنباً لوقوع أزمات.

ولفت إلى أهمية دور هيئة النقل العام في تجهيز خطة طوارئ لتدعيم هيئة مترو الأنفاق بالأتوبيسات اللازمة في حالة توقف وتعطل إحدى خطوط المترو بسبب الأمطار الغزيرة والتنسيق مع المرور لإعداد خطوط سير بديلة ومتابعة الطرق والمحاور التي تتعرض للسيول وإغلاق وتحويل الطرق في حالة تعرضها للسيول وتوفير العلامات الإرشادية المعاونة.

ربط غرفة عمليات محافظة القاهرة بخطوط تليفونية مفتوحة مع الأرصاد لمعرفة حالة الطقس

وشدد محافظ القاهرة، على اللجان المشكلة من هيئتي النظافة والصرف الصحي ورؤساء الأحياء بالتأكّد من عملية التطهير الكاملة لبالوعات صرف مياه الأمطار المنتشرة بكل شوارع ومناطق العاصمة والبالغ عددها 18 ألفًا و104 مناطق، والتأكّد من مدى صلاحيتها، مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإجراء التجارب الميدانية للتأكّد من استعدادات تلك البالوعات لاستقبال الأمطار حال حدوثها ورفع كفاءة الشفاطات التابعة للأحياء.

كما أكّد ضرورة الاشراف على جاهزية محطات الصرف الصحي من حيث تشغيلها ورفع كفائتها وصيانتها الدورية، مع التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري نحو اتخاذ إجراءات تطهير مخرات السيول والمتابعة الدورية لرفع أي مخلفات أولاً بأول بالتنسيق مع الأحياء المتواجدة بها مخرات "حلوان والمعصرة والتبين وطرة والمعادي و15 مايو" والتأكد من استعدادات تلك المخرات لاستقبال السيول المتوقعه حال حدوثها، والتنسيق مع مسؤولي الإنارة المركزية ومسؤولي الإنارة بالأحياء لمراجعه الأسلاك والكابلات المكشوفة.

تشديدات بالانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بالشوارع لمواجهة أي طارئ

وشدد على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ أو تجمع مياه في أي موقع من خلال التنسيق بين الاحياء وفروع شركة الصرف الصحي وشركة مياه القاهرة وهيئة النظافة والحماية المدنية وتنفيذ خطة المحافظة التي تمّ وضعها لتوزيع الشفاطات العملاقة والنافوري والمواتير الحديثة بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق ومناطق تجمعات الأمطار طبقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، والتأكّد من صيانة الشفاطات المتوافرة بالأحياء لتسهيل إزالة أي تجمعات مائية بما لا يؤثر على انتظام الحركة المرورية أو غلق الشوارع، مع أهمية التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالديوان للاستجابة السريعة لأي بلاغات او شكاوى خاصة بأماكن تجمع المياه .

ووجه محافظ القاهرة، تكثيف حملات النظافة على مستوى الأحياء مع رفع القمامة والمخلفات بالقرب من بالوعات الأمطار وبالوعات الصرف الصحي، ومعاونة عمال النظافة لشركة الصرف الصحي لرفع تجمعات المياة البسيطة التي لا تحتاج للشفاطات.

وأكّد محافظ القاهرة، ضرورة إعداد خطط الإغاثة والإيواء والإعاشة استعدادًا لحدوث أي أزمات محتملة والتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى والتموين والإسعاف والصحة.