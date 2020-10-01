البرلمان يقرر الإبقاء على تشكيل اللجان النوعية

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على الإبقاء على تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية وعددها 25، نظرًا لقرب اتنهاء مدة البرلمان الحالي.

وقال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، إنّ كل لجنة تنتخب تشكيلها في أقرب وقت ممكن بداية كل دور انعقاد عادي، رئيسًا ووكيلًا، بموجب نص اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وأوضح رئيس مجلس النواب، أنّه توفيرا للوقت ومع تزامن انعقاد إجراءات الانتخابات البرلمانية مع دور الانعقاد السادس والأخير، سيتم الإبقاء على التشكيل الحالي للجان البرلمانية.

وأضاف عبدالعال، أنّ دور الانعقاد السادس وهو انعقاد منقوص لا يتجاوز 3 أشهر وبضعة أيام، وأرى الإبقاء على قوائم اللجان النوعية وهيئات المكاتب وفقًا للثوابت البرلمانية التي جري العمل بها في هذا الشأن.

وسيطر الحديث عن الانتخابات البرلمانية على جلسات النواب بالبهو الفرعوني، وهو المكان المخصص لاستراحة النواب، إذ انقسمت مناقشات النواب بين فرحة البعض باختيار اسمه ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر التي ستخوض الانتخابات، وبين انسحاب البعض من الترشح في الانتخابات البرلمانية 2021، بسبب تقليص عدد المقاعد بالدوائر الفردية بموجب قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ما أدى لانسحاب العديد من النواب المعروفين من خوض المعركة الانتخابية.

كما شهدت أروقة مجلس النواب، مناقشات واسعة بين النواب حول المشهد الانتخابب، وأكثر الدوائر الانتخابية التي تشهد منافسة شرسة وصراعًا قويًا بين المرشحين على المقاعد الفردية.

ويعقد مجلس النواب أولى جلساته البرلمانية في دور الانعقاد السادس، وذلك على خلفية القرار الذي أصدره رئيس الجمهورية رقم (570) لسنة 2020، بدعوة مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول.