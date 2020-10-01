"مدرسة السياسة".. انتخابات "النواب" بطوخ: الهدوء يسبق العاصفة

"مدرسة السياسة" لقب حملته دائرة طوخ وقها طوال سنوات طويلة شهدت خلالها معارك سياسية خطيرة سطرت في تاريخ العمل السياسي والانتخابي أهمها معركة الراحل عطية الفيومي أشهر نواب البرلمان بالقليوبية ومصر، وعادل صدقي شقيق رئيس الوزراء الأسبق الراحل عاطف صدقي، وكانت معركة سياسية كبرى لم ينسها أحد حتى الآن حيث تكتظ الدائرة بالعائلات السياسية الكبرى.

إلا أن الصراع في 2020 تغير بشكل كلي ويبدو حتى الآن هادئا بالدائرة العريقة ولكن المراقبين يؤكدون أن هذا هو "الهدوء الذي يسبق العاصفة"، مؤكدين أن الصراع هناك سيكون كبيرًا على مقعدين بدلًا من 3 في الانتخابات الماضية وتساوي فرص معظم المرشحين بعد خروج نواب المجلس المنقضي ولايته وتحولهم للقائمة الوطنية وهما النائب الدكتور محمد الفيومي رئيس حزب الحرية الحالي والإعلامي أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان الحالي واعتذار اللواء محمد أبوزيد عن عدم الترشح.

وتشهد الدائرة تحركات مكثفة من المرشحين ولقاءات بكبار العائلات لكسب وتأييد أبناء الدائرة.

الكشوف الانتخابية المبدئية المعلنة تظهر أن مقعدي الدائرة في التقسيم الجديد الذي خصم مقعدا من الدائرة في تقسيم انتخابات 2015 السابقة يتنافس عليهما 34 مرشحا حتى الآن بعد استبعاد 4 مرشحين بسبب التجنيد والكشف الطبي وفتح حساب بنكي بينهم مرشحان لحزب مستقبل وطن هما عزيز سابق وأسامة فتحي عبدالرحمن وهما من الوجوه الجديدة، والوفد الجديد الذي يمثله النائب الحالي رشاد شكري الذي يخوض المنافسة على الفردي هذه المرة بعد أن كانت قائمة تحيا مصر بوابة عبوره للبرلمان في 2015 والصحفي عماد بركات عن حزب مصر الحديثة ابن قرية العبادلة الذي كان إعلان ترشحه مفاجأة كبرى والباقي جميعهم مستقلون من أبرزهم المحامي أحمد صلاح عودة واللواء عصام معروف والحاج منصور قدح عضو مجلس الشعب مستقل في برلمان 2010 والذي خاض معركة شرسة ضد الحزب الوطني وقتها قبيل ثورة 25 يناير.

ومن المتوقع ان تشهد الدائرة خلال مرحلة الدعاية ومنافسات شديدة حيث يرى المراقبون أن الهدوء الحالي لا يعبر عن الدائرة وستكون هناك مفاجآت كبرى وصراع كبير خاصة بين مرشحي مستقبل وطن والمستقلين الجدد فيما يحاول النائب رشاد شكري الدفاع عن مقعده الذي حصل عليه في 2015 ممثلا عن المصريين بالخارج.

ميدانيا شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية حملة لإزالة لافتات وإعلانات الدعاية لمرشحى انتخابات مجلس النواب 2020 من شوارع المدينة تنفيذا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات بالالتزام ببدء الدعاية الانتخابية بعد إعلان الكشوف النهائية فى الخامس من شهر أكتوبر الجاري.

وأوضح اللواء هشام خشبة السكرتير العام للمحافظة أن الحملة تأتى فى إطار توجهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بالالتزام بالمواعيد المحددة للدعاية والقضاء على المخالفات والإشغالات والحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى للمدن.

ووجه المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان رؤساء المدن والأحياء والوحدات المحلية بإزالة كافة أشكال الدعاية من الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين والقرى التابعة والتحفظ على جميع اللافتات وعروق الأخشاب حتى الموعد المحدد من الهيئة الوطنية للانتخابات ببدء الدعاية الانتخابية.

وتستعرض "الوطن" أسماء المرشحين في كشوف الانتخابات المعلنة بمحكمة بنها الابتدائية بالأسماء والرموز..