روشتة النجاح في اختبارات القدرات.. استعداد نفسي وقراءة جيدة للأسئلة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنظيم اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، وفقا للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، وذلك لطلاب الشهادات الفنية الصناعية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، الأربعاء، أنّ الكليات التي يشترط القبول بها أداء اختبار قدرات لطلاب الشهادات الفنية، هي الكليات التكنولوجية التابعة للجامعات التكنولوجية المتمثلة في الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، والكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية (قويسنا)، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بني سويف التكنولوجية، إضافة إلى كليات الفنون التطبيقية وكليات الفنون الجميلة تخصص العمارة والفنون.

ترصد «الوطن» 10 طرق أساسية لكيفية اجتياز اختبار القدرات وفق ما أكده الدكتور كريم صابر، مدرس بكلية الفنون التطبيقية بجامعة بنى سويف في النقاط الآتية:

-الاستعداد النفسى بشكل جيد قبل الامتحان

-التدريب المستمر على طريقة الامتحان

-متابعة المواقع والفيديوهات المرشدة للامتحان المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالى

-عدم متابعة الفيديوهات المنشورة على مواقع غير متخصصة وموهومة.

-محاولة البحث عن نماذج امتحانات السنوات السابقة وحلها والتواصل مع مختصين لمعرفة مدى صحة الإجابة.

-عدم التوتر، والبدء بالإجابة على السؤال الأسهل.

-الحرص على اقتناء كافة الأدوات للازمة لأداء الاختبار.

-قراءة السؤال جيداً والتعرف على المطلوب بالضبط.

- تنظيم الوقت أثناء الإجابة على الامتحان

-ضرورة الاهتمام بتنظيم الورقة ونظافتها

كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت شروط التقدم للاختبارات القدرات، بالنسبة لطلاب الشهادات الفنية والمعادلة، والتي سيتم فتح باب التسجيل لها على الموقع الإلكتروني، اليوم، وهي السماح لجميع طلاب المدارس المتقدمة والمعاهد الفنية الصناعية التقدم لأداء الاختبارات المؤهلة للقبول بكليات الفنون التطبيقية والفنون الجميلة تخصص العمارة والفنون، والجامعات التكنولوجية بشرط حصول الطالب على نسبة 75% من المجموع الكلي.

كما يسمح لطلاب الثانوية الصناعية نظام (3 سنوات) وطلاب دبلوم الجامعة العمالية شعبة تنمية تكنولوجية بالتقدم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بالجامعات التكنولوجية فقط وبشرط حصول الطالب على نسبة 70% من المجموع الكلي وذلك لطلاب الثانوية الصناعية نظام (3 سنوات)، وبالنسبة لطلاب دبلوم الجامعة العمالية شعبة تنمية تكنولوجية فيشترط حصول الطالب على نسبة 75% من المجموع الكلي للتقدم لأداء الاختبارات.