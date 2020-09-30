أماكن اختبارات القدرات للجامعات التكنولوجية

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن أماكن عقد اختبارات الجامعات التكنولوجية لطلاب الشهادات الفنية الصناعية نظام 5 و3 سنوات ودبلوم الجامعة العمالية شعبة التنمية التكنولوجية.

وأوضحت الوزارة أنّ طلاب محافظات القاهرة والجيزة والإسماعيلية وبورسعيد والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح، يؤدون الاختبارات في الكلية التكنولوجية بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية بالتجمع الخامس في جميع التخصصات، ويؤدي طلاب محافظات الإسكندرية والبحيرة والمنوفية ودمياط والغربية وكفر الشيخ والدقهلية والشرقية والقليوبية في الكلية التكنولوجية بجامعة الدلتا التكنولوجية بقويسنا بمحافظة المنوفية، كما يؤدي طلاب محافظات بني سويف والفيوم والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا وأسوان والأقصر في الكلية التكنولوجية بجامعة بني سويف التكنولوجية.

وأكدت الوزارة، أنّه لا يعتبر اجتياز الطالب لهذه الاختبارات قبولا نهائيا بالكلية، لكن يتم الترشيح طبقا لأسبقية المجموع والأعداد المقررة من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت شروط التقدم للاختبارات القدرات، بالنسبة لطلاب الشهادات الفنية والمعادلة، والتي سيتم فتح باب التسجيل لها على الموقع الإلكتروني، اليوم، وهي السماح لجميع طلاب المدارس المتقدمة والمعاهد الفنية الصناعية التقدم لأداء الاختبارات المؤهلة للقبول بكليات الفنون التطبيقية والفنون الجميلة تخصص العمارة والفنون، والجامعات التكنولوجية بشرط حصول الطالب على نسبة 75% من المجموع الكلي.

كما يسمح لطلاب الثانوية الصناعية نظام (3 سنوات) وطلاب دبلوم الجامعة العمالية شعبة تنمية تكنولوجية بالتقدم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بالجامعات التكنولوجية فقط وبشرط حصول الطالب على نسبة 70% من المجموع الكلي وذلك لطلاب الثانوية الصناعية نظام (3 سنوات)، وبالنسبة لطلاب دبلوم الجامعة العمالية شعبة تنمية تكنولوجية فيشترط حصول الطالب على نسبة 75% من المجموع الكلي للتقدم لأداء الاختبارات.

وتقرر عقد اختبارات القدرات للطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) والطلاب الوافدين لهذا العام 2020 الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لهذه الكليات.

وسيتم إتاحة الفرصة أمام هؤلاء الطلاب لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت www.tansik.egypt.gov.eg، تيسيرا على الطلاب وأولياء الأمور، وذلك برقم الدخول والرقم السري الذي يحصل عليه الطالب من موقع التنسيق الإلكتروني.

ويفتح الموقع باب التسجيل لحجز الاختبارات القدرات اعتبارا من اليوم الأربعاء 30/9/2020، ويجب على الطالب التوجه إلى مقر الكلية التي يرغب في أداء الاختبارات بها الساعة التاسعة صباحا ومعه صورة من استمارة النجاح، ومستند تحقيق شخصية، وعدد 4 صور شخصية.