تيسيرا على الطلاب وأسرهم.. مجلس جامعة بنها: لا زيادة في المصروفات

ناقش مجلس جامعة بنها في اجتماعه، مساء اليوم، برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة الاستعدادات اللازمة لاستقبال العام الدراسي الجديد، وآليات تطبيق نظام التعليم الهجين وإجراءات الكشف الطبي على الطلاب الجدد.

جاء ذلك بحضور الدكتورة راندا مصطفي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وسامية عبدالحميد أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس.

واستهل السعيد الجلسة بتقديم التهنئة للدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في مهام منصبه الجديد، كما وجه السعيد الشكر للدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الجامعة السابق، على جهوده المخلصة في العمل، مؤكدًا أنه أدى كل ما لديه لخدمة الجامعة في ظروف صعبة.

كما وجه رئيس الجامعة التهنئة للدكتور عادل عدوي الأستاذ بكلية الطب ووزير الصحة الأسبق لتوليه رئاسة الجمعية الطبية المصرية وعضوًا لمجلس أمناء جامعة الجلالة الأهلية.

كما قدم السعيد التهنئة أيضًا للدكتور أيمن الشهابي عميد كلية الهندسة بشبرا، والشكر للدكتور رجب مجاهد عميد الكلية السابق على مجهوداته طوال فترة عمله عميدا للكلية.

وأكد رئيس جامعة بنها خلال الجلسة على ضرورة تواجد القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس في مواقعهم منذ اليوم الأول لبدء الدراسة ضمانًا لحسن سير العملية التعليمية، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالجداول الدراسية وبالخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020/2021 م.

وشدد السعيد على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية ومتابعة أعمال التعقيم والتطهير للمدرجات والقاعات والمعامل داخل كليات الجامعة مع مراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب.

ووجه رئيس الجامعة بزيادة أعداد الأطباء وأطقم الممرضين بجميع الكليات مع توفير كل الأدوات والأدوية والأجهزة الطبية والمطهرات اللازمة وصرفها للعيادات داخل الكليات بالإضافة إلى إعداد خطط توعوية بصفة مستمرة للطلاب والعاملين حول الوقاية من فيروس كورونا.

في سياق متصل، قال السعيد إن مجلس الجامعة وافق في جلسته اليوم على عدم أي زيادة في المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد، وكذلك عدم زيادة الرسوم الخاصة بالإقامة في المدن الجامعية، وذلك تيسيرًا على الطلاب وأولياء الأمور.