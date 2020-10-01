بعد مد المهلة.. خطوات تقليل اغتراب المرحلة الثالثة لتنسيق كليات 2020

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة تقليل الاغتراب (التحويلات) لطلاب المرحلة الثالثة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية، حتى الساعة السابعة من مساء غد الجمعة، الموافق 2 أكتوبر الحالي.

وتستعرض "الوطن" ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار الساعة، خطوات تقليل الاغتراب عبر بوابة الحكومة المصرية، وشروط التي يجب أن يتابعها الطالب حتى يتمكن من تسجيل الرغبات بشكل صحيح.

خطوات تقليل الاغتراب

يمكن التقديم بطلب تقليل الاغتراب عن طريق الدخول على موقع تنسيق بوابة الحكومة المصرية من هنــــــا.

الخطوة الأولى: اختيار مصدر شهادة الثانوية الحكومية.

يتطلب الخطوة الثانية إدخال بيانات وهي رقم الجلوس، الرقم السري المكتوب على استمارة النجاح، وإدخال رقم تأكيدي من الموقع، ثم يكتب الطالب ما يلي:

- كتابة الرغبة.

- كتابة الرقم القومي.

- انقر على حفظ.

- وأخيرا طباعة المستند.

متى يلجأ الطلاب إلى تقليل الاغتراب.

الغرض الأساسي من تحويل الطالب، بعد ترشيحه عن طريق مكتب التنسيق، هو تقليل اغتراب الطالب بحيث يلتحق بكلية في المنطقة (أ)، وليس الغرض من التحويل تغيير رأي الطالب وإعادة ترشيحه في موقع آخر، وتنقسم عملية التحويل إلى نوعين:

التحويل إلى كلية غير مناظرة

1. يسمح للطالب الذي جرى ترشيحه في عملية التنسيق في كلية ما خارج أو داخل منطقته الجغرافية (أ)، بالتقدم للتحويل إلى كلية غير مناظرة في منطقته الجغرافية (أ) فقط، بشرط ضرورة توافر ما يلي:

2. حصول الطالب على الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها (انتظام / انتساب).

3. شرط استيفاء باقي قواعد القبول بالكلية مثل النجاح في اختبارات القدرات إن وجدت.

ومثال لذلك طالب قبل بكلية الهندسة جامعة أسيوط وهو من محافظة الغربية يمكنه التقدم للتحويل إلى كلية غير كلية الهندسة (العلوم - الآداب – التجارة ... إلخ) في جامعة طنطا حيث تقع جامعة طنطا في النطاق الجغرافي (أ)، وبشرط أن يكون مجموعه مستوفى للحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

التحويل إلى كلية مناظرة

- يُسمح للطالب الذي جرى ترشيحه في عملية التنسيق في كلية ما خارج منطقته الجغرافية (أ) بالتقدم للتحويل إلى كلية مناظرة في منطقته الجغرافية (أ) فقط، وبغض النظر عن الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها.

ومثال لذلك طالب قبل بكلية الهندسة جامعة أسيوط وهو من محافظة الغربية، يمكنه التقدم للتحويل إلى كلية الهندسة جامعة طنطا، حيث تقع جامعة طنطا في النطاق الجغرافي (أ) وذلك طبقاً لترتيب الطالب بين الطلاب الراغبين في التحويل.

- في حالة وجود أكثر من كلية مناظرة في النطاق الجغرافي (أ) يُسمح للطالب الذي رُشح لكلية ما خارج النطاق الجغرافي (أ) بالتحويل للكلية المناظرة ذات الحد الأدنى الأقل في منطقته الجغرافية (أ).

ومثال لذلك في القاهرة الكبرى 5 كليات للهندسة (القاهرة – عين شمس – حلوان – المطرية – شبرا) والحد الأدنى للقبول (392 و391 و390 و388 و387) درجة، فيُسمح فقط بالتحويل المناظر للكلية الأقل في الحد الأدنى (387 درجة)، وذلك طبقًا لترتيب الطالب بين الطلاب الراغبين في التحويل.