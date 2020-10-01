ضبط شقيقين بتهمة الاستيلاء على 16 مليون جنيه من المواطنين بالقاهرة

ألقت مديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، القبض على شقيقين لاتهامهما بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى النصب على المواطنين وحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة التى تولت التحقيق.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بإشراف العقيد شريف فيصل رئيس مباحث الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة قيام شقيقين (شريكين بمطعم كائن بمنطقة النزهة بالقاهرة "لأحدهما معلومات جنائية").. بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم باستثمارها بسلسلة المطاعم المملوكة لهما مقابل ربح سنوى وعدم التزامهما بتسديد الأرباح وتهربهم من سداد أصول المبالغ المالية المستولى عليها من المواطنين.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحدهما.. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع شقيقه الهارب.. وأنهما استوليا على مبالغ مالية قدرت بنحو (16 مليون جنيه)، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه والهارب بالنصب عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.