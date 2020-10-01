مهندس مصري بمايكروسوفت: نطور الذكاء الاصطناعي لتظهر الأشياء فور التفكير بها

قال المهندس المصري حاتم عبدالله الذي يعمل منذ 11 عامًا مطورًا في مركز أبحاث بشركة مايكروسوفت بميونخ، إنه عمل على تطوير نفسه منذ اللحظة الأولى لوصوله إلى ألمانيا على مستوى النظام والقوة.

وأضاف خلال حواره مع أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "dmc": "المركز أرسل لي عرضًا منذ بداية عمله وكانت هذه فرصة لا تعوض، وأول يوم دخلت فيه الشركة، وجدت شخصًا يحييني وأنا لم أكن أعرفه، وقال لي إنه تعامل معي من قبل حيث كان يعمل في شركة أخرى".

وتابع: "خلال أول أسبوعين كنت أتعلم منهم ولم أكن أتكلم كثيرًا وكنت أفهم طريقة عملهم، بعدها أصبحت أتحدث وأدلي بأفكاري، وأول ما تعلمته في هذه المؤسسة هي الدقة والسرعة والقوة، وأن أكون مواكبًا لأحدث التطورات، ولم أكن معتادًا على هذا الأسلوب في مصر، وأعتز أني تعلمت هذه الأشياء الرائعة هنا".

وكشف عبد الله سر ظهور الأشياء التي يفكر بها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي ومنها فيس بوك، أمامهم، من خلال الذكاء الاصطناعي: "نطور إمكانيات البحث على برامج الشركة والإنترنت وفي نفس الوقت تحافظ الأمان الخاص بالمؤسسات، ويستطيع الاستفادة من الإمكانيات الموجودة في مختلف البرامج الأخرى، فلدينا تقنية bing التي تخدم ميكروسوفت، وبات لدينا نموذجًا يخدم أوروبا كلها، ثم تقنية أخرى تخدم العالم كله، ونحن 20 شخصًا متخصصون في إمكانيات ترتيب نتائج البحث".