أحمد فايق عن "جندي القطار": بكيت عشان قال ورحمة أبويا

قال الإعلامي أحمد فايق، إن المجند صاحب واقعة القطار الشهيرة، هو البطل الحقيقي للواقعة لأنه أبدى احتراما والتزاما كبيرين لنفسه والزي العسكري ورفض رد الإساءة التي تعرض لها.

وأضاف خلال حلقة اليوم، من برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "dmc": "بكيت لأنه قال للسيدة ورحمة أبويا هتاخدي الفلوس، لأنه يتيم والشخص اليتيم لما يحلف برحمة أبوه بيبقى موجوع أوي".

وتابع: "ورفض يشيل الماسك حياءً وخجلًا ومكنش عاوز يكشف وجهه، وأنا ضد إنه يبقى معروف ويجب أن نحترم رغبته في إخفاء وجهه، أو الكشف عن هويته، فهو ينتمي إلى مؤسسة مصرية عظيمة وسيلقى القدر الكافي من التكريم والمواساة وستقف المؤسسة العسكرية معه".

وأردف: "ألف مليون تحية من 100 مليون مواطن مصري، للجندي الذي يمثل التطبيق المثالي للعقيدة المصرية العسكرية العظيمة وقدم لنا نموذجًا يمكن أن ندرسه في المدارس لاحترام هذا الزي".