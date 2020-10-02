مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 2-10-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، الجمعة 2 أكتوبر الحالي، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 04:22

أذان الظهر 11:44

أذان العصر 03:07

أذان المغرب 05:39

أذان العشاء 06:56

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 04:27

أذان الظهر 11:49

أذان العصر 03:12

أذان المغرب 05:44

أذان العشاء 07:02

مواقيت الصلاة في المنصورة

أذان الفجر 04:21

أذان الظهر 11:44

أذان العصر 03:06

أذان المغرب 05:39

أذان العشاء 06:56

مواقيت الصلاة في المنيا

أذان الفجر 04:25

أذان الظهر 11:46

أذان العصر 03:10

أذان المغرب 05:42

أذان العشاء 06:58

مواقيت الصلاة في طنطا

أذان الفجر 04:23

أذان الظهر 11:45

أذان العصر 03:08

أذان المغرب 05:40

أذان العشاء 06:58