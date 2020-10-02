مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 2-10-2020 في مصر
كتب:
الوطن
12:02 ص | الجمعة 02 أكتوبر 2020
مواقيت الصلاة
تستعرض "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، الجمعة 2 أكتوبر الحالي، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:
مواقيت الصلاة في القاهرة
أذان الفجر 04:22
أذان الظهر 11:44
أذان العصر 03:07
أذان المغرب 05:39
أذان العشاء 06:56
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
أذان الفجر 04:27
أذان الظهر 11:49
أذان العصر 03:12
أذان المغرب 05:44
أذان العشاء 07:02
مواقيت الصلاة في المنصورة
أذان الفجر 04:21
أذان الظهر 11:44
أذان العصر 03:06
أذان المغرب 05:39
أذان العشاء 06:56
مواقيت الصلاة في المنيا
أذان الفجر 04:25
أذان الظهر 11:46
أذان العصر 03:10
أذان المغرب 05:42
أذان العشاء 06:58
مواقيت الصلاة في طنطا
أذان الفجر 04:23
أذان الظهر 11:45
أذان العصر 03:08
أذان المغرب 05:40
أذان العشاء 06:58