بريد الوطن.."تكافل وكرامة" ينهي معاناتنا يا وزيرة التضامن

أنا سيدة مريضة سكر، وأعانى من تضخم فى الكبد والطحال، وارتفاع فى نسبة الدهون، والتهاب فى الأعصاب، وزوجى يعمل أرزقياً، بصورة غير دائمة، ولدينا أولاد فى مراحل التعليم المختلفة، وسبق أن تقدمت للحصول على معاش تكافل وكرامة لمكتب الشئون الاجتماعية فى منطقة الدرب الأحمر بالقاهرة منذ أربع سنوات، وقدمت كل المستندات المطلوبة التى تؤكد صعوبة الظروف التى نمر بها، غير أننى لم أحصل على أى شىء منذ تاريخ تقديمى للطلب والمستندات منذ أربعة أعوام، وكلما توجهت للسؤال فى مكتب الشئون الاجتماعية يكون الجواب: «لسة الرد مجاش من وزارة التضامن»، أناشد الدكتورة نيرمين القباج، وزيرة التضامن، التدخل من أجل إنهاء معاناتى.

حنان محمود أحمد التكرونى - الدرب الأحمر - القاهرة

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