بريد الوطن.. شوق النهاية
كتب:
الوطن
09:57 ص | الخميس 01 أكتوبر 2020
شوق النهاية
فتّحت قلبى للطواف فطوفى
وترفقى يا عبرة الملهوف
وسكبت فى كأس الوصال تأوهى
ومزجته من كبوتى وظروفى
ألقيت فى عرش الفؤاد تحية
تسنيم شعر يستبيح قطوفى
هامست يا صمت النجوم برجفة
شوق النهاية قادماً بكسوف
فتخايل الشجن الكتوم لدمعه
يجتر هجراً عاتياً بصروف
أو كنت تزعم يا فراق بأنها
جرس النهاية يختبى بصفوف
فتتابعت أنفاس دجلة فجأة
وفُراتها يختال فوق كفوف
كتبت أناشيد الهوى أرجوزة
إطنابها يشتاق للمحذوف
فعلا على صدر الحنين شكاية
عبثاً تشق الروع بين ألوف
والمشربية والأنين وموعد
وقصيدة حادت عن المألوف
لتعيش يا شعر الفحول بعزة
فى عرش حر يرتقى بحروف
مراد عزمى
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