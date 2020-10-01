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محمود مسلم

بريد الوطن.. شوق النهاية

كتب:

الوطن
09:57 ص | الخميس 01 أكتوبر 2020
شوق النهاية

شوق النهاية

فتّحت قلبى للطواف فطوفى

وترفقى يا عبرة الملهوف

وسكبت فى كأس الوصال تأوهى

ومزجته من كبوتى وظروفى

ألقيت فى عرش الفؤاد تحية

تسنيم شعر يستبيح قطوفى

هامست يا صمت النجوم برجفة

شوق النهاية قادماً بكسوف

فتخايل الشجن الكتوم لدمعه

يجتر هجراً عاتياً بصروف

أو كنت تزعم يا فراق بأنها

جرس النهاية يختبى بصفوف

فتتابعت أنفاس دجلة فجأة

وفُراتها يختال فوق كفوف

كتبت أناشيد الهوى أرجوزة

إطنابها يشتاق للمحذوف

فعلا على صدر الحنين شكاية

عبثاً تشق الروع بين ألوف

والمشربية والأنين وموعد

وقصيدة حادت عن المألوف

لتعيش يا شعر الفحول بعزة

فى عرش حر يرتقى بحروف

                                                                                 مراد عزمى

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