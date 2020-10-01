بريد الوطن.. شوق النهاية

فتّحت قلبى للطواف فطوفى

وترفقى يا عبرة الملهوف

وسكبت فى كأس الوصال تأوهى

ومزجته من كبوتى وظروفى

ألقيت فى عرش الفؤاد تحية

تسنيم شعر يستبيح قطوفى

هامست يا صمت النجوم برجفة

شوق النهاية قادماً بكسوف

فتخايل الشجن الكتوم لدمعه

يجتر هجراً عاتياً بصروف

أو كنت تزعم يا فراق بأنها

جرس النهاية يختبى بصفوف

فتتابعت أنفاس دجلة فجأة

وفُراتها يختال فوق كفوف

كتبت أناشيد الهوى أرجوزة

إطنابها يشتاق للمحذوف

فعلا على صدر الحنين شكاية

عبثاً تشق الروع بين ألوف

والمشربية والأنين وموعد

وقصيدة حادت عن المألوف

لتعيش يا شعر الفحول بعزة

فى عرش حر يرتقى بحروف

مراد عزمى

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