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بريد الوطن.. شكر واجب لمكتب الشئون في الجلاتمة

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بريد الوطن
09:52 ص | الأربعاء 30 سبتمبر 2020
وزارة التضامن

وزارة التضامن

أتقدم بخالص الشكر والامتنان لمكتب الشئون الاجتماعية فى الجلاتمة بمنشأة القناطر فى الجيزة، التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، وعلى رأسه الأستاذ خالد على، لسرعة تجاوبه وتحركه السريع لإعادة الحق لأصحابه، وحل مشاكل المواطنين من محدودى الدخل والفئات الأوْلى بالرعاية، وإعادة معاش «تكافل وكرامة» للمستحقين ممن تنطبق عليهم الشروط، بعد توقُّفه عند البعض، فبمجرد علمه بمشكلتى لم يتوانَ عن استكمال الأوراق المطلوبة من جانب الوزارة، وإرسالها إلى الجهات المختصة، وعليه تم حل المشكلة.. فشكراً من القلب للمكتب وللعاملين فيه، ولوزارة التضامن الاجتماعى، مع تمنياتنا بدوام التقدم والنجاح والعطاء.

                                                              إلهام سيد - الجلاتمة - الجيزة

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