بريد الوطن.. شكر واجب لمكتب الشئون في الجلاتمة

أتقدم بخالص الشكر والامتنان لمكتب الشئون الاجتماعية فى الجلاتمة بمنشأة القناطر فى الجيزة، التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، وعلى رأسه الأستاذ خالد على، لسرعة تجاوبه وتحركه السريع لإعادة الحق لأصحابه، وحل مشاكل المواطنين من محدودى الدخل والفئات الأوْلى بالرعاية، وإعادة معاش «تكافل وكرامة» للمستحقين ممن تنطبق عليهم الشروط، بعد توقُّفه عند البعض، فبمجرد علمه بمشكلتى لم يتوانَ عن استكمال الأوراق المطلوبة من جانب الوزارة، وإرسالها إلى الجهات المختصة، وعليه تم حل المشكلة.. فشكراً من القلب للمكتب وللعاملين فيه، ولوزارة التضامن الاجتماعى، مع تمنياتنا بدوام التقدم والنجاح والعطاء.

إلهام سيد - الجلاتمة - الجيزة

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