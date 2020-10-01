باحث: المقاول الهارب على استعداد أن يبيع نفسه كالعاهرة

قال محمود بسيوني، الكاتب والباحث السياسي، إن التسريب الذي نشره موقع "العربي الحديث"، للمقاول الهارب محمد علي، يرسم صورة متطابقة له مع مثيلتها خلال الفترة الماضية، مضيفًا أنه "أقرب إلى القواد أو العاهرة التي تخلع ملابسها مقابل الأموال، وهذه الصورة التي تتطابق معه، لأنه بيمثل على الناس، وبيمثل على اللي بيمولوه برضو للحصول على المال، والقصة بالنسبة له هي الفلوس".

وأضاف "بسيوني"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية عبدالرحمن، على قناة "Extra News" اليوم، أن المقاول الهارب مثل أي "نصاب"، يحاول النصب على المواطنين في مقاطع الفيديو، وكذلك مموليه، وهم لديهم استعداد لدفع أموال طائلة.

وأشار الباحث السياسي إلى أن المقاول الهارب لديه شراهة في الحصول على المال؛ لإنفاقها على سياراته الفارهة، وسهراته، موضحا أن اختفاءه في الفترة الماضية كان سببه المال.

وشدد محمود بسيوني، على أن قطر لديها هوس، وأموال كثيرة، وتريد شراء أي شيء ضد مصر، متابعا: "والمقاول الهارب على استعداد أن يبيع نفسه، وسوف يبيع نفسه لأي شخص، ولو هناك شخص ما دفع له لكي يشتم قطر، سوف يشتم قطر ولن يتردد لأن هدفه المال".

وأشار "بسيوني" إلى أن الأجحنة المختلفة في قطر هي التي سربت هذا الفيديو؛ لأنهم يتصارعون فيما بينهم.

ونشر موقع "العربي الحديث"، مقطع فيديو للمقاول الهارب محمد علي، يتحدث فيه عن علاقته بقطر، وأنه سوف يحصل منهم على أموال مقابل خداعهم وإيهامهم، بأنه سوف يصنع لهم فيلما.