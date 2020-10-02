فيديو .. منى الشاذلي تفاجئ السقا بـ"دولابه" الخاص على الهواء

فاجأت الإعلامية منى الشاذلي، الفنان أحمد السقا، أثناء استضافتها له في برنامجها "معكم"، المذاع على قناة "سي بي سي" الفضائية، بعرض دولابه الخاص الذي يحتفظ فيه بذكرياته.

وتضمنت المعروضات ملابسه التي كان يرتديها في بعض الأدوار، ومنها دوره في فيلم "تيمور وشفيقة"، والتي احترقت أثناء التمثيل بسبب انفجار قنبلة.

وأكد "السقا"، أنه يحتفظ بكل الأشياء التي لها ذكريات معه، وملابس فيلم "تيمور وشفيقة" خاصة بسبب الحادث الذي تعرض له، معقبا: "كان بيني وبين الموت شعراية".

كما تضمن "دولاب السقا"، ملابسه في فيلم "إبراهيم الأبيض" وفيلم "هروب اضطراري" والتي اضطر إلى شرائها من بلد معين خارج مصر لأنه قطعة واحدة.

وقال "السقا"، إن مشاهد الأكشن تكون مدروسة جيدا، وليست عشوائية، موضحا: "مفيش حاجة عافية، وكل حركة بتعلمها وليها ميكانيزم معين"، مشيرا إلى أنه في أحد المشاهد كان سيموت فعلا.

وعن مشاهد الأكشن في فيلم "تيمور وشفيقة"، قال "السقا": "دي كنت هموت بجد، بس الغلط مش عندي، غلط ولد روسي مش من الفريق بتاعي"، موضحا أنه قفز في وسط النار لأن قنبلة انفجرت قبل موعد انفجارها، مشيرا إلى أن دعوات جمهوره هي التي أنقذته.

وأوضح أن الشخص المكلف بتفجير القنابل في هذا المشهد كان يجب عليه أن يفجر القنبلة الأولى، ثم الثانية، ثم الثالثة، وبعدها الرابعة بالترتيب، ولكنه فجر القنبلة الأولى ثم الثانية ثم الرابعة.

وأشار إلى أن هذا أدى لاشتعال النار فيه، فاضطر إلى القفز من النافذة كما جاء في أحداث الفيلم، بينما صرخت الفنانة منى زكي باسمه الحقيقي، وقالت: "سقا"، ولم تنادي عليه باسمه في الفيلم وهو "تيمور"، ولكن تم عمل دوبلاج للمشهد وتركيب اسم "تيمور" فيما بعد.

وأوضح أنه عندما قفز نزل في مياه درجة حرارتها 4 تحت الصفر، وظل لمدة أسبوع يستخدم كريمات لمعالجة الحروق، لافتًا إلى أنه دائما يقرأ آية الكرسي، والمعوذتين، والفاتحة، ودعاء، قبل أن يؤدي أي مشاهد "أكشن".