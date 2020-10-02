لقاءات جماهيرية لمرشحي دائرتي "الدقي والعجوزة" لكسب تأييد الناخبين

بدأ مرشحو انتخابات مجلس النواب بدائرة الجيزة والدقي والعجوزة عمل لقاءات جماهيرية بالمقاهي، بمناطق "ساقية مكي وداير الناحية وبين السريات وأولاد علام"، لشرح برامجهم الانتخابية، في محاولة لكسب تأييد الناخبين.

وعقد مديرو الحملات الانتخابية للمرشحين لقاءات سرية لأصحاب الشعبية المؤثرة في الناخبين، والذين يتميزون بالثقل الانتخابي، للاتفاق معهم حول آلية التفاف أكبر عدد من الناخبين حول المرشح.

ويتنافس بالدائرة 18 مرشحا فردي على مقعدين من ضمنهم: "زكي عباس عن حزب مستقبل وطن، والدكتور مصطفي عبد الخالق عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، وشريف بركات أحمد شمس الدين، ومروة سعيد فوزي الطحاوي، وهدى عدلي أحمد الملاح، ومحمود محمد محمود عبده أحمد، وميرفت إبراهيم عبدالعظيم، إبراهيم غانم، ورجب أحمد رواش إبراهيم، وأحمد سمير محمد حسين الشيخ، وأحمد مجدي سيف النصر، محمود مسلم، وناصر فاروق عبدالحميد، محمد سيد ومصطفى محمد مرسي، أحمد ورحاب محمود عثمان، محمود عمر وسمير عبدالعظيم عوض عبدالمقصود .

وكانت نتيجة انتخابات المقاعد الفردية في دائرة الجيزة خوض 4 مرشحين جولة الإعادة وهم: "محمد بدوي سيد دسوقي ومنتصر رياض وبدر محروس ومحمود السقا.

وجاءت نتيجة جولة الإعادة بفوز محمد بدوي دسوقي ومنتصر رياض، وبعد وفاة النائب محمد بدوي دسوقي أجريت الانتخابات التكميلية بالدائرة بين 4 مرشحين هم: "هشام نجل النائب المتوفي محمد بدوي وشهرته هشام بدوي، والأمير موسى أحمد على محمد، ومجدى السيد السيد ياسين محمود وشهرته مجدي ياسين، ومحمد محمد محمد أبو العينين وشهرته محمد محمد أبو العينين، وكان مرشحا عن حزب مستقبل وطن وفاز فيها.

بينما شهدت نتيجة المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية عن دائرة الدقي والعجوزة بالإعادة بين 4 مرشحين هم: "عبدالرحيم علي وأحمد مرتضى منصور وعمرو الشوبكي، وسيد جوهر"، وفاز في المرحلة الثانية عبدالرحيم علي وأحمد مرتضي منصور.