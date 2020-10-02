محافظ الغربية: انطلاق قوافل الإرشاد الزراعي التوعوية بطنطا

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم، أنه باشر فعاليات ومراسم انطلاق فاعليات اللقاءات التوعوية الأولى والتي نظمتها محافظة الغربية بالتعاون مع مديرية الزراعة بقرية صناديد مركز طنطا من خلال فريق الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة.

جاء ذلك في إطار احتفالات محافظة الغربية بالعيد القومي لها.

تناول اللقاء توعية المواطنين بمخاطر حرق المخلفات الزراعية وتعظيم الاستفادة منها لاسيما قش الأرز، كذلك الشرح الوافي لعمل كومات الأعلاف غير التقليدية وكيفية التغذية عليها ، وكذلك كومات السماد العضوي ومدى الفائدة المرجوة من استخدامها في تسميد الأرض.

ويأتي ذلك انطلاقا للقوافل التوعوية بالغربية في إطار احتفالات المحافظة بالعيد القوميكما تناول اللقاء أهمية المياه وطرق ترشيد الاستهلاك في ري المحاصيل الزراعية وذلك من خلال استخدام الليزر في تسوية التربة، والزراعة على مصاطب، وكذلك تغيير طريقة الري من الغمر إلى الطرق الحديثة.

كما تم التنويه خلال فعاليات اللقاء عن حرص الدولة على توفير دعم مادي لمساعدة المزارعين الراغبين في تحويل نظام الري من الغمر إلي الرش أو التنقيط وذلك من خلال التقدم بطلب إلى جهاز تحسين الأراضي بوزارة الزراعة للحصول على قرض من البنك الزراعي على 3 سنوات بفائدة 5%.