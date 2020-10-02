"تعليم الغربية": الأتوبيس الطائر يبدأ رحلاته لمتابعة استعدادات مدارس

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية، اليوم، عن تطبيق فعاليات الأتوبيس الطائر لمتابعة استعدادات المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد.

صرح بذلك ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، لافتا إلى أن أولى رحلات الأتوبيس انطلقت طوال أمس الخميس بلجنة من مختلف التخصصات برئاسة صبري الدسوقي وكيل المديرية.

واستهدفت المتابعة الوقوف على مدى تطبيق القواعد الجديدة المنظمة للدراسة وكذلك تطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

واختتم وكيل وزارة التعليم، أن رحلات الأتوبيس الطاير لن تتوقف طوال الأيام المقبلة لمتابعة كافة المدارس وستكون جميع الزيارات مفاجئة.

كما أوضح صبري الدسوقي، وكيل المديرية، أن الأتوبيس يتابع كل صغيرة وكبيرة داخل المدرسة التي يقوم بزيارتها.

وأسفرت الزيارة الأولى للأتوبيس عن إحالة إدارة إدارة مدرسة طلعت حرب الابتدائية التابعة لغرب المحلة الكبرى للتحقيق بالشؤون القانونية لمحاسبة المقصرين في عملهم كما تم إحالة شكوى أولياء أمور بشأن تحويلات مدرسة محمد الدرة الرسمية رياض أطفال بغرب المحلة والتجاوزات التي شابتها للشئون القانونية.

وكرم وكيل الوزارة كل منى عبدالله عبد الرؤوف مدير مدرسة السيدة عائشة الإعدادية بنات بشرق المحلة وهانم محمد عبد الله عثماني مدير مدرسة التربية الفكرية بغرب المحلة وعلاء عبد الفتاح عايد مدير مدرسة الأمل للصم بغرب المحلة لبذلهم جهودا كبيرة لرفع مستوى المدارس وجاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد.