الكشف الطبي المجاني على 1127 مواطنا بصحاري أسوان

نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان، القافلة الطبية في جميع التخصصات وصرف العلاج للحالات التي عرضت عليها، في منطقة صحاري جنوب مدينة أسوان، وذلك بالتعاون مع جمعية تنمية المجتمع المحلي بصحارى على مدار يومين.

قال وليد محمد روضاوي، منسق الحملة بصحاري، أن القافلة الطبية استمرت ليومين متتاليين وقعت خلالهما الكشف الطبي المجاني على 1127 مواطنا من أهالي القرية وتم الاستعانة بـ10 أطباء في تخصصات مختلفة و10 تمريض من كافة التخصصات الطبية المختلفة والتى شملت "الأمراض الباطنية، طب الأطفال، وجراحة الفم والأسنان ، وجراحة العظام، وأمراض النسا والتوليد، وجراحة الأنف والأذن والحنجرة والجراحة العامة، والجلدية والمسالك، وتنظيم الأسرة".

وأضاف روضاوي، أن القافلة الطبية شملت تقديم خدمة التحاليل الطبية وأشعة صوتية وصرف الأدوية والعلاج بالمجان، وذلك فى إطار إهتمام مديرية الشئون الصحية تحت إشراف الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، بالصحة العامة للمواطنين وتوفير رعاية طبية بالمجان.

على جانب متصل، تواصل مديرية الشئون الصحية بأسوان، اليوم، استعدادتها لانطلاق المرحلة الثانية من حملة مكافحة البلهارسيا والطفيليات المعوية خلال الفترة من 4 أكتوبر حتى 22 من نفس الشهر، وتستهدف تجريع جميع المواطنين بتلك الأماكن باستخدام عقار (البرازيكوانتيل).

وسيتم تنفيذ المرحلة الثانية من تجريع البؤر ذات نسب الانتشار المرتفعة , وكذا مكافحة القواقع بتلك البؤر، حيث تقوم على التجريع فرق عمل مدربة من إدارة مكافحة البلهارسيا والطفيليات المعوية بإدارة الأمراض المتوطنة بالمديرية والإدارات الصحية، تحت إشراف إدارة المتوطنة بالمديرية، وذلك في إطار خطة الوزارة للقضاء على البلهارسيا بحلول 2022.