تعرف على مراحل مبادرة "مراكب النجاة".. الرابعة كانت في المنيا

تعد محافظة المنيا بصعيد مصر، من أكثر المحافظات تصديرًا للهجرة غير الشرعية، لذلك كانت المحطة الرابعة من مبادرة مراكب النجاة، التي تتولاها وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وذلك للحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية حفاظًا على حياة أبنائنا.

وتقوم الوزيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بعقد لقاءات مع الفتيات والأمهات والرائدات الريفيات الذين قد تلقوا تدريبًا، ويرصد التقرير التالي 4 محطات لمبادرة مراكب النجاة

المرحلة الأولى من مبادرة "مراكب النجاة"

* 3 محافظات (الفيوم – البحيرة - الغربية) كمرحلة أولى للمبادرة.

* تفقد أهم القرى والمراكز المصدرة للهجرة بالمحافظة (قرية دمو- مركز اطسا- مركز تطون)

* عقد عدد من اللقاءات الجماهيرية

* تم توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة الفيوم وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

* تنفيذ مشروعات في قطاع البنية الأساسية بقرية تطون بمركز إطسا، بتكلفة 16 مليون جنيه

* عقد لقاءات تفاعلية لفريق العمل بوزارة الهجرة مع شباب الخريجين والأسر والأمهات الرائدات الريفيات والطلاب للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

المحطة الثانية

* محافظة البحيرة، حيث قامت وزيرة الهجرة بزيارات ميدانية لأهم القرى والمراكز المصدرة للهجرة غير الشرعية بالمحافظة (مدينة دمنهور- مركز حوش عيسي - مدينة رشيد- مركز الدلنجات - مدينة ايتاي البارود)

* عقد لقاءات جماهيرية مع أهالي المحافظة

* زيارة مركز حوش عيسى لافتتاح أعمال تحديث مركز التطوير التكنولوجي بمركز التدريب المهني بالبحيرة.

* ضخ مبلغ 55 مليون جنيه، لتنفيذ مشروعات، بواقع 28 مليون جنيه في مجال الأشغال العامة والبنية الأساسية، وضخ مبلغ 27 مليون جنيه في مجال التنمية المجتمعية والبشرية

* تخصيص 50 مليون جنيه، يقدم منها 20 مليون جنيه في المرحلة الأولى، تشمل تخصيص 10 ملايين جنيه لتمويل قروض حسنة بدون فوائد بمتوسط القرض 15 ألف جنيه بفترة سماح 6 أشهر، وتخصيص 5 ملايين جنيه في صورة مشروعات إنتاجية، وتخصيص 5 ملايين جنيه لتمويل التدريب والتأهيل لسوق العمل.

* عقد لقاءات تفاعلية لفريق العمل بوزارة الهجرة مع شباب الخريجين والأمهات الرائدات الريفيات والطلاب من الأعمار التعليمية المختلفة.

المحطة الثالثة

* محافظة الغربية، وتم زيارات ميدانية لعدد من القرى المنتجة والأكثر احتياجا بالمحافظة (الفرستق - كفر سليمان - كتامة - شبرابلولة - كوم علي - حصة شبشير)

* تم تنظيم دورات تدريبية تثقيفية لـ 350 من الرائدات الريفيات والصحيات والاجتماعيات ومكلفات الخدمة العامة ضمن حملات "طرق الأبواب"، وتدريب 1000 شاب ككوادر بالتعاون مع برنامج دعم وتطوير التعليم الفني TVET.