اليوم.. افتتاح 5 مساجد جديدة بالدقهلية بعد تطويرها وإعادة بنائها

تفتتح مديرية الأوقاف بالدقهلية، اليوم الجمعة، 5 مساجد جديدة، في عدد من المراكز المختلفة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التطوير والبناء والإحلال والتجديد.

ويفتتح هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية مسجد بقرية منشأة صبري أبو علم التابعة لمركز تمي الأمديد، ويلقي الخطبة بالمسجد الدكتور خالد صلاح الدين، وكيل المديرية نيابة عن وكيل الوزارة الشيخ طه زيادة، وبحضور وقيادات الدعوة بالمديرية

ويتحدث "صلاح الدين" عن خطبة موضوعها تحت عنوان "متطلبات الولاء والانتماء للوطن".

وفي إدارة أوقاف شربين سيتم افتتاح مسجد "القصابية الصغرى" بقرية كفر الوكالة، وخطيب الجمعة الشيخ إبراهيم أحمد السعيد، مدير إدارة أوقاف شربين، كما سيجري افتتاح مسجد البسيوني، في عزبة البسيوني التابع لإدارة أوقاف تمي الأمديد، وخطيب الجمعة به الشيخ عابد محمد البكري، مدير إدارة أوقاف تمي الأمديد.

وسيتم افتتاح مسجدين تابعين لإدارة أوقاف السنبلاوين، وهما المسجد الكبير في قرية العزاوي وخطيب الجمعة به الشيخ حسن محمد أبو زيد مدير إدارة أوقاف السنبلاوين، والمسجد الآخر هو الرحمن في عزبة العرب إدارة أوقاف المقاطعة وخطيب الجمعة به الشيخ محمد العربي مدير إدارة أوقاف المقاطعة.

يذكر أن وزارة الأوقاف افتتحت الجمعة الماضية 77 مسجدًا في 13 محافظة اليوم الجمعة، في إطار خطة وزارة الأوقاف، لافتتاح 314 مسجدًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2020 ففي مديرية أوقاف البحيرة، افتتاح 16 مسجدا، وفي مديرية أوقاف سوهاج، تم افتتاح 7 مساجد، وفي مديرية أوقاف القليوبية تم افتاح 3 مساجد، مديرية أوقاف الدقهلية تم افتتاح 5 مساجد، وفي مديرية أوقاف كفر الشيخ تم افتتاح 5 مساجد، مديرية أوقاف المنيا تم افتتاح 7 مساجد، وفي مديرية أوقاف أسيوط 8 مساجد.

وفي مديرية أوقاف المنوفية تم افتتاح 5 مساجد، وفي مديرية أوقاف الشرقية تم افتتاح مسجد، وفي مديرية أوقاف أسوان تم افتتاح 3 مساجد، وفي مديرية أوقاف قنا تم افتتاح 5 مساجد، وفي مديرية أوقاف الفيوم تم افتتاح 5 مساجد، وفي مديرية أوقاف الجيزة تم افتتاح 7 مساجد.