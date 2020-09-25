افتتاح 5 مساجد في الدقهلية.. وصلاح الدين يلقي أول خطبة له في النصر

أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 5 مساجد، اليوم، تابعة لمديرية أوقاف الدقهلية، ضمن خطة التطوير وإحلال وتجديد المساجد.

وشملت المساجد الجديدة كل من: أبو الفرج في عزبة أبو الفرج بنى عبيد، والهدي بعزبة التل بنى عبيد، ومسجد أحمدية أبو الفتوح في بلقاس، والويش بعزبة الويش بلقاس، والشماشرجي مركز منية النصر.

وفي سياق متصل، يلقي الشيخ الدكتور خالد صلاح الدين، وكيل مديرية الأوقاف بالدقهلية، للمرة الأولى خطبة الجمعة بمسجد النصر الكبير بالمنصورة تحت عنوان "الصدق في الأقوال والأفعال والهمم" ووفقا للضوابط الاحترازية التي حددتها الوزارة.

وشنت مديرية الأوقاف حملة نظافة وتعقيم مكبرة بمساجد الدقهلية وتطبيق الضوابط الاحترازية التي حددتها وزارة الأوقاف داخل مساجد الدقهلية بحضور وكيل مديرية الأوقاف، ويرافقه في الجولة الشيخ محمد إبراهيم سليمان رئيس قسم الثقافة والإرشاد الديني بالمديرية.

وأشاد الشيخ خالد صلاح الدين، لانضباط سير العمل داخل المساجد والالتزام بوضع علامات التباعد ونبه على ضرورة الاستمرار وبذل كل جهد في سبيل المحافظة على هيئة وهيبة المسجد وكذا المحافظة على صحة المصليين

يذكر أن وزارة الأوقاف أعلن عن افتتاح 77 مسجدًا في 13 محافظة اليوم الجمعة، في إطار خطة وزارة الأوقاف، لافتتاح 314 مسجدًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2020.

وتشهد مديرية أوقاف البحيرة، افتتاح 16 مسجدا، وفي مديرية أوقاف سوهاج، يتم افتتاح 7 مساجد، وفي مديرية أوقاف القليوبية تم افتتاح 3 مساجد، مديرية أوقاف الدقهلية تم افتتاح 5 مساجد، وفي مديرية أوقاف كفر الشيخ تم افتتاح 5 مساجد، مديرية أوقاف المنيا تم افتتاح 7 مساجد، وفي مديرية أوقاف أسيوط 8 مساجد.

وفي مديرية أوقاف المنوفية تم افتتاح 5 مساجد، وفي مديرية أوقاف الشرقية تم افتتاح مسجد، وفي مديرية أوقاف أسوان تم افتتاح 3 مساجد، وفي مديرية أوقاف قنا تم افتتاح 5 مساجد، وفي مديرية أوقاف الفيوم تم افتتاح 5 مساجد، وفي مديرية أوقاف الجيزة تم افتتاح 7 مساجد.