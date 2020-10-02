ورشة لدعم وتحسين نظم الميكنة الزراعية المستدامة بالفيوم

ينظم المشروع الإيطالي التابع لوزارة الزراعة الاربعاء المقبل ورشة عمل بالمحافظة، تحت عنوان دعم وتحسين الميكنة الزراعية لمحطات الخدمة الآلية والجمعيات التعاونية الزراعية، بحضور محافظ الفيوم والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية ووكيل وزارة الزراعة بالفيوم ومدير معهد بحوث الهندسة الزراعية ورئيس قطاع الزراعة الآلية، ومدير مكتب التعاون الإيطالي بالقاهرة، ودكتور جويدو بنفنتو المنسق الدولي للمشروع، وحضور ممثلين عن كبار المزارعين والشركات الزراعية.

قال عصام واصف المنسق العام للمشروع من الجانب المصري، أنه تم وصول معدات والآت بقيمة ٤.٥ مليون يورو كدفعة أولى من إجمالي المعدات والآلات والتي تقدر بحوالي 8 ملايين يورو، على أن تصل تباعا ويتم توزيعها على محطات الخدمة الآلية والجمعيات التعاونية بواقع ٥ جمعيات في محافظة الفيوم و6 جمعيات في محافظة المنيا.

وكشف تقرير الزراعة، أن قطاع الزراعة الآلية ساهم بشكل كبير في مشروع مزرعة غرب غرب المنيا، من خلال المساهمة في عمليات الاستصلاح وزراعة بعض المحاصيل بالمشروع، وعمليات الحصاد لمحاصيل القمح، الشعير الكانولا، وكذلك خدمة وزراعة وحصاد محصول بنجر السكر، لافتاً إلى أنه يجرى حاليا إنشاء محطة ميكنة بالمزرعة لخدمة المشروع وخدمة المنتفعين الكبار والصغار بذات المنطقة لاستصلاح وزراعة أكبر مساحة ممكنة وبأسعار منافسة.

وكشف التقرير، عن أن القطاع ساهم خلال العام الماضي في تقديم كل خدمات الميكنة للمزارعين والمستثمرين الزراعيين في أراضي الوادي والدلتا وصعيد مصر والأراضي الجديدة والمستصلحة، من خلال الآلات التي يمتلكها، بدءا من تجهيز مهد البذرة وحتى الحصاد، وذلك فضلا عن المساهمة في الخدمة الآلية والحصاد لكل المحاصيل بمزارع قطاع الإنتاج والمحطات البحثية المختلفة.

وكان قطاع الزراعة الآلية وقع خلال العام الماضي بروتوكول تعاون مع وزارة البترول لتطوير 6 محطات للتموين، بالإضافة إلى بروتوكول مع مجلس المحاصيل السكرية، حيث قام المجلس بشراء ماكينة حصاد بنجر حديثه بمبلغ 5 ملايين جنيه، كما أوضح التقرير أنه تمت الاستفادة من جميع المعدات بالقطاع.