ضحية التحرش بمدينة نصر: "صعبت على شاب فخلصني منهم"

"صعبت على شاب منهم، ولما شاف دموعي وهما عايزين يدفعوني في التوك توك، وقف وخلصني منهم ومشي معايا لحد ما ركبني العربية"، تلك الكلمات ملخص اعتراف الفتاة ضحية التحرش في زهراء مدينة نصر أمام النيابة العامة، بعد القبض على المتهمين من قبل الشرطة.

وأضافت المجني عليها أن الواقعة حدثت وقت عودتها من عملها في منزل مخدومتها في مدينة نصر، لافتة إلى أنها فوجئت بحصارها من قبل 6 شباب كانوا يستقلون دراجتين ناريتين "توك توك" وتحرشوا بها وتحسسوا مناطق في جسدها، وحاولوا خطفها داخل التوك توك.

ورصدت أجهزة الأمن الفيديو الذي لا تزيد مدته على 60 ثانية ونجحت في تحديد هوية المجني عليها، وانتقلت قوة أمنية إلى شقة الضحية في عزبة الهجانة واستمعت لروايتها واتهمت الشباب الستة بهتك عرضها، وبعدها نجحت المباحث في القبض عليهم.

حاول المتهمون الستة تبرير جريمتهم، بقولهم: "كنا شاربين حشيش وبرشام، ومكناش عارفين إحنا بنعمل إيه"، وأحيل المتهمون إلى النيابة العامة ونسبت إليهم تهمتي هتك العرض والتحرش وقررت حبسهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجدد قاضي المعارضات حبسهم 15 يومًا.