إصابة 7 أشخاص بينهم 3 أطفال في حادث انقلاب ميكروباص بمصرف ببني سويف

أصيب 7 بينهم 3 أطفال في حادث سير، وقع، اليوم الأربعاء، إثر انقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" بمصرف زراعي، بطريق قرية ننا بمركز إهناسيا ببني سويف، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي "العام سابقًا" لتلقي العلاج اللأزمة.

وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من العميد محمد محسن، مأمور مركز شرطة إهناسيا، يفيد بوقوع حادث سير إثر انقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" بمصرف زراعي، بطريق "إهناسيا ـ ننا" بدائرة المركز، ونتج عنه إصابات بين ركاب السيارة.

وانتقل الرائد أحمد بهجت، رئيس مباحث إهناسيا، على رأس قوة أمنية لموقع البلاغ، حيث تبين إنقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" تحمل لوحات معدنية رقم (2843 و ط و) بالمصرف الزراعي الموازي لطريق "إهناسيا ـ ننا" ما أدى لإصابة 7 من ركابها، أنتشلهم باقي الركاب والمارة من الغرق بمياه المصرف.

ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف برئاسة الدكتور إسلام عساف، مدير الفرع بـ6 سيارات نقلت المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي "العام سابقًا" وهم: " محمد د.س " 45 سنة، بدون عمل، مصاب بكدمات بالصدر، و" حسن م.م "28 سنة، بدون عمل، مصاب بسحاجات بالجسم، و" ندى م.أ " 15 سنة، طالبة، مصابة سحجات وكدمات بالجسم، و " آية م.إ " 15 سنة، طالبة، مصابة بكدمات بالظهر، و" الحسن ح.م " سنتين، مصاب بجروح وسحجات بالجسم، و" احمد س.أ " 8 سنوات، طالب، مصاب بإشتباه كسر بالذراع الأيسر، و"تغريد س.أ" 3 سنوات، مصابة باشتباه مابعد الارتجاج، جميعهم يقيمون قرية ننا بدائرة المركز.

وتم اجراء الإسعاف الأولية لهم وخضعوا للفحوصات المعملية تحت إشراف الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة، وجرى اتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية بشأن الواقعة.