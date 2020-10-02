ماراثون للدراجات بمشاركة 600 شاب وفتاة احتفالا بذكرى أكتوبر

شارك 600 شاب وفتاة بماراثون للدراجات الهوائية والنارية من أمام المتحف المصري بالتحرير، وصولا إلى المتحف المصري الكبير بالهرم، مبادرة "رياضتك مناعتك" والتي تأتي تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بنشر الممارسة الرياضية للحفاظ على الصحة العامة، بالتزامن مع احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد.

وأقيم الماراثون تحت رعاية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتنفيذ وزارة الشباب والرياضة، وبمشاركة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وكان عدد من الأحزاب السياسية على رأسها مستقبل وطن، والوفد والتجمع ومصر الحديثة وغيرها، قد دعا المواطنين، للمشاركة في الاحتفالات بنصر أكتوبر في الميادين الرئيسية، وأمام المنصة.

ودعا حزب مستقبل وطن، كل أعضائه وجموع الشعب المصري للمشاركة في احتفالات ذكرى نصر أكتوبر، اليوم الجمعة، بالميادين الرئيسية في كل محافظة والفعالية الرئيسية أمام النصب التذكاري "المنصة" بمدينة نصر.

كما دعا المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، كل أعضاء الحزب وجموع الشعب المصري للمشاركة في الاحتفالات بالميادين الرئيسية في المحافظات، وكذلك بالفعالية الرئيسية أمام النصب التذكاري "المنصة" بمدينة نصر.

وقال الحزب في بيان، إن الدروس المستفادة من انتصار حرب أكتوبر مستمرة، ومثلما كان الجيش المصري قادرا على مسح آثار هزيمة يونيو، واصل دوره العظيم في حماية الأرض والحدود والأمن القومي المصري، في كل وقت وكل مكان.

وكان نصر أكتوبر معجزة بمقاييس الحسابات العسكرية والاستراتيجية وقتها، وخط بارليف وعائق مائي وتحصينات ضخمة على الضفة الشرقية، لكن المعجزة تحققت وأذهلت العالم والخبراء الاستراتيجيين، فقد عبرت القوات المسلحة، قناة السويس، وحطمت خط بارليف، وقدمت درسًا عسكريًا في الإرادة والمواجهة، ليظل نصر 6 أكتوبر، شاهدًا على بسالة المقاتل المصري، وقدرات الأسلحة المختلفة على ابتكار حلول غير تقليدية.