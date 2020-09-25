محافظ الجيزة يلتقي أصحاب مصانع الطوب بالصف وأطفيح

عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لقاء موسعا مع ممثلين عن أصحاب مصانع الطوب الطفلى بمراكز أطفيح والصف لبحث المعوقات التى تواجههم وسبل حلها وفى مقدمتها تأثر إنتاج المصانع لتوقف حركة البناء الفترة الماضية، وذلك في ضوء المخطط الذي تنفذه الدولة لضبط منظومة العمران على مستوى الجمهورية، بالإضافى إلى ملف التقنين للأراضي المقام عليها تلك المصانع.

وفى بداية اللقاء أكد ممثلو مصانع الطوب تضامنهم مع كل الإجراءات التى تنفذها الدولة والخطط التنموية التى تهدف إليها مع حرصهم الشديد على بتر أي ادعاءات أو أكاذيب ومواجهة أى أعمال من شأنها التشكيك فيما يتم إنجازه على أرض الواقع .

استمع محافظ الجيزة للمشكلات التي تواجه أصحاب المصانع وكذا رؤية نواب الشعب، مؤكدا أن ما تم عرضه كان محل دراسة مسبقا لوضع حلول عاجلة لها لدفع عجلة إنتاج تلك المصانع.

وأضاف أن محافظة الجيزة بها حوالى 650 مصنعا للطوب تمثل 65% من صناعة الطوب الطفلى على مستوى الجمهورية وهو ما يعكس حجم الإنتاج الكبير لتلك المصانع، مشيرا إلى أنه بمجرد عرض الأمر على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وجه بالتنسيق مع عدد من الجهات لتوريد إنتاج تلك المصانع إليها بصفة دورية لاستخدامها فى المشروعات القومية الجارى تنفيذها لحين الانتهاء من المعايير المنظمة لأعمال البناء والتشيد خلال الفترة المقبلة واستعادة عجلة الإنتاج والتوريد بصورتها الطبيعية.

وأضاف راشد أن المحافظة لا تقبل بغلق أو إيقاف الإنتاج لأى مصنع من تلك المصانع لأهميتها فى دوران عجلة التنمية وتوفير فرص العمل خاصة أن أغلب مواطنى مركزى الصف وأطفيح يعملون فى مجالات الطوب والزراعة، مؤكدا أنه سوف يكون هناك تواصل مع ممثلى أصحاب المصانع بمختلف المناطق بالمحافظة لضمان دوران حركة المصانع كما أن المحافظة سوف تعمل على إعادة مدارسة ملف الأراضي المقام عليها تلك المصانع وبما يحقق صالح الجميع في أسعار مناسبة وضمان وصول المرافق للمصانع وخاصة بمنطقة عرب أبو ساعد كمنطقة صناعية.

كما تحدث السيد رئيس رابطة مصانع الطوب الطفلى بأنه فيما يخص المواد الخام المستخدمة فى تصنيع الطوب فهناك تنسيق مع الشركة المصرية للتعدين والتى سوف تتولى إدارة المحاجر والملاحات خلال الفترة المقبلة، موضحا باستمرار ذات القيم السعرية للخامات المستخرجة من محاجر المنطقة والذي من شأنه عدم تحمليهم أي أعباء جديدة، وهو الأمر الذي لاقى استحسانا من قبل الحاضرين.

وفى نهاية اللقاء أكد محافظ الجيزة على التنسيق مع شركة الكهرباء لضمان استدامة التيار الكهربائي وعدم قطع الخدمة عن المصانع حال تأخر أى منهم فى دفع أى مستحقات، مشيرا إلى أنه سيتم متابعة الملف لحين عوده عجلة الإنتاج إلى صورتها الطبيعية.

اللقاء الذى عقده محافظ الجيزة جاء بحضور أعضاء مجلس النواب ممثلى دوائر الصف وأطفيح، علاء عابد وعبد الوهاب خليل وقاسم فرج والسيد عمر عكاشه عضو مجلس الشيوخ، وبحضور القيادات التنفيذية بالمحافظة السيد إبراهيم الشهابى نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد ورؤساء مراكز ومدن الصف وأطفيح.