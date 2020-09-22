محافظ الجيزة يعلن تسهيلات إضافية للتصالحات بمراكز ومدن الجيزة

أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، فتح مراكز جديدة لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بالوحدات المحلية القروية بمراكز المحافظة بالإضافة إلى المدارس التي تم تجهيزها بالأحياء والمراكز.

وأكد محافظ الجيزة، أن الإجراء يأتي في إطار حرص المحافظة على تفتيت الكثافات أمام المراكز التكنولوجية وللتسهيل على المواطنين الراغبين فى التقدم بطلبات التصالح واختصارا للوقت والمجهود حيث دعا المحافظ المواطنين بالتقدم بطلبات التصالح للوحده المحلية التابعين لها مؤكداً ان المواطن غير ملزم بتقديم الطلب بالمقر الرئيسي للمركز أو المدينة.

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ورؤساء الوحدات المحلية بالتواجد اليومى وحتى مغادرة أخر مواطن بمقار تلقى الطلبات ومتابعة أعمال لجان ملف التصالح وتذليل كافة العقبات أمامهم تسهيلاُ على المواطنين بإعتباره أحد الملفات الحيوية والهامة التى تقع على رأس أولويات الدولة.

كشف محافظ الجيزة أن إجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة بنطاق المحافظة بلغ حوالى 41 ألف طلب وأن إجمالي ما تم تحصيله حوالى 500 مليون جنيه حتى الآن، وذلك خلال مراحل تلقى طلبات التصالح سواء المرحله الاولى أو الثانية التى بدأت منذ 15 يوليو الماضي مشيراً إلى أن العائد من حصيلة ملف التصالح سيتم تخصيصها لمشروعات تساعد على دفع عملية التنمية والتطوير بنطاق المحافظة.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن مركز أوسيم الأعلى بين مراكز المحافظة في تلقى طلبات التصالح وبلغت 6754 طلب ويتبعه مركز ابوالنمرس بــ5947 وكرداسة 5064 طلبا وذلك حتى يوم الأحد الموافق 20 سبتمبر.

كما جاء حي الهرم فى المركز الأول فى تقدم المواطنين بطلبات تصالح به وبلغت 4843 طلبا يتبعه حي الوراق بــ 1465 طلب وحي جنوب الجيزة 1391 طلبا.