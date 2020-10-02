محافظ الشرقية: مكتب خدمة المواطنين يستجيب لـ1011 شكوى خلال شهر

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أهمية الدورالذي يقوم به مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام، والذي يُعد واجهه حضارية للمحافظة ويعبرعن رغبتها فى تحقيق التواصل المستمر بين الدولة والمواطنين فضلاً عن دوره الفعال فى تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين بإيصال شكواهم إلى الجهات المسئولة والمسئولين من خلال التواصل مع مختلف الوزارات والهيئات لفحصها ووضع حلول عاجلة لها فى إطار القانون.

وأضاف محافظ الشرقية أن الهدف من هذه الجهود هو الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وزيادة معدلات الرضا وتعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين وكذا تلبية احتياجاتهم في صورة سياسات وبرامج قابلة للتنفيذ.

كما شدد محافظ الشرقية على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد للمترددين على الديوان العام لتسليم الشكاوى وعدم دخول أى مواطن ديوان عام المحافظة دون ارتداء الكمامة فضلاً عن اتخاذ إجراءات التباعد بين المواطنين.

وفي هذا الإطار أكد إبراهيم منصور مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام محافظة الشرقية أن مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام استقبل خلال شهر سبتمبر الماضى 1186 شكوى تم الرد على 1011 شكوى منها بنسبة 85٪ بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام وجار فحص باقى الشكاوى للرد عليها تنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية بسرعة الرد والاستجابة وحل مشاكل المواطنين وتحسين مستوي الخدمة المقدمة لهم وانجازها بأقصي سرعة وتقديمها للمواطن بشكل لائق.

وأضاف مدير إدارة خدمة المواطنين ان الشكاوى التى استقبلتها الإدارة خلال شهر سبتمبر الماضي تنوعت بين بناء بدون ترخيص وطلبات لتوصيل المرافق من مياه الشرب والصرف الصحي وتوصيل كهرباء وغاز طبيعى بالإضافة إلى طلبات تقنيين أراضي لواضعى اليد وتظلمات من بعض الموظفين.