محافظ الشرقية: انتهاء أعمال إنشاء 3 مدارس في العاشر من رمضان

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً ‏للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات وخاصة بقطاع التعليم ‏وذلك من خلال إنشاء وإقامة مدارس جديدة وتطوير وتوسعة مدارس قائمة بالتنسيق مع ‏الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتهيئة الأجواء المناسبة لتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

أضاف المحافظ أنه جار تنفيذ 118 مشروعا بقطاع الأبنية التعليمية لإنشاء وتطوير 114 مدرسة تضم 2049 فصلا دراسيا و4 إدارات تعليمية بنطاق المحافظة وبتكلفة بلغت 987 مليونا و319 ألف جنيه، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 3 مدارس بمدينة العاشر من رمضان بتكلفة مالية بلغت 34 مليون جنيه.

وأوضح محافظ الشرقية أنه تم الانتهاء من أعمال إنشاء جديد لمدرسة ثانوي بنات بالحي 16 قطعة 63 لإضافة 30 فصلا دراسيا وبتكلفة مالية 11 مليونا و200 ألف جنيه، وإنشاء جديد لمدرسة ثانوي بنين بالحي 16 قطعة 68 لإضافة 30 فصلا دراسيا وبتكلفة مالية 11 مليونا و800 ألف جنيه، وإنشاء جديد لمدرسة للتعليم الأساسي بشرق الغابة الرابعة بمدينة العاشر من رمضان لإضافة 44 فصلا جديدا وبتكلفة 11 مليون جنيه.

أضاف محافظ الشرقية أن المتابعة المستمرة لموقف المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة يُسهم وبشكل كبير في التعرف على أي تحديات أو معوقات قد تواجه تنفيذ هذه المشروعات، وصولاً للانتهاء منها وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لها ودخولها الخدمة دعماً لما يقدم من خدمات للمواطنين من خلال هذه المشروعات، مشيرا إلى أنه جار تنفيذ 270 مشروعا بكافة القطاعات بنطاق المحافظة بتكلفة مالية 24 مليارا، و106 ملايين جنيه منها 15 مشروعا خدميا وتنمويا بقطاعي (الأبنية التعليمية - الكهرباء) بمدينة العاشر من رمضان بتكلفة مالية بلغت مليارا و130 مليونا و500 ألف جنيه.