"الشعب المصري" و"نازلين حبا في السيسي" يتصدران تويتر

تصدر هاشتاج "الشعب المصري" قائمة الأكثر تداولا على تويتر، تزامنًا مع احتفالات المصريين في الميادين العامة بذكرى نصر أكتوبر، حيث أعربوا عن دعهم وثقتهم بالرئيس عبدالفتاح السيسي، والإنجازات والتنمية التي تحققت في مصر خلال الفترة الأخيرة.

وشارك الآلاف في الهاشتاج، حيث كتب علي صدقي: "مجانين الخرفان مقهورين من الشعب المصري "كله"، في الدنيا نفوس نمرودة بالشكل ده، ربنا ياخدهم، يا بتوع تركيا الشعب بيحبه حتعملوا ايه بقى؟".

وغرد محمد البسطاوي: "الاحتفال اليوم احتفالين، الاحتفال بعيد 6 أكتوبر المجيد، والاحتفال الثاني بانتصار الشعب المصري مع الجيش والشرطة على الإرهاب الأسود.. تحيا مصر".

وكتب طاهر أباظة: "في ذكرى أكتوبر مجد مصر والعرب، جموع الشعب المصري تبعث بتحية عطرة إلى كل من كان هناك على خطوط النار من سالت دمائه الذكية وجاد بروحه من أجل أن تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا السيسي، تحيا الجيش، تحيا الشرطة، المجد كل المجد للشهداء".

وأرفق حساب يحمل اسم "حفيد الفراعنة" صورة من احتفالات المواطنين بنصر أكتوبر بالمنصة اليوم، معلقا عليها: "الشعب المصري كياد وقرر النزول اليوم للاحتفال بـ6 أكتوبر في كل المحافظات ليقول ويثبت أنه لما يحب ينزل بينزل بكيفه هو بس وبدون دعوات وإغراءات لأن مصر للمصريين بس، وليس للخرفان والخونة ومحركينهم".

كما نشر مغرد آخر، صورًا من الاحتفالات بنصر أكتوبر، وكتب معلقا: "اوعى تفكر تتحدى الشعب المصري، اوعى تفكر تيجي على مصر ولا رئيسها، خدها مني نصيحة هتخسر وهيبقى شكلك أهبل ده لو عشت أصلا".

وكتب خالد حسني: "أيها الماسون يامن تحركون القوى العظمى والإرهابيين لمصلحتكم، كفاكم لعب مع الشعب المصري.. هذا الشعب جبروت وكياد.. صخرة يتحكم عليها كبرياء أعدائها .. تحيا مصر".

كما تصدر هاشتاج "نازلين حبًا في السيسي"، تريندات تويتر، وأكد المشاركون دعمهم للرئيس، وعدم الاستجابة للدعوات التخريبية التحريضية التي أطلقتها جماعة الإخوان الإرهابية، للنيل من استقرار مصر.

وكتبت هدى أحمد: "مصر بتحتفل بالنصر، دائمًا منصورة يا مصر".

ووجه سالم، رسالة إلى جماعة الإخوان الإرهابية: "ضاعت فلوسكم النهارده، كل هذا الدعم وبمجرد كلمة واحدة روح أكتوبر، خرجت الملايين في المحافظات وخاصة المحافظات التي تتشدقون بها، وأثبتت السويس أنها مدينة تحب شرطتها وجيشها".

وكتب إسلام: "ميادين مصر تتزين بالمصريين احتفالًا بنصر أكتوبر".

وسخر محمد حسن، من قناة "الجزيرة" الذراع الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية، وتساءل عن تعليقها على نزول المصريين إلى الشوارع احتفالًا بنصر أكتوبر، وتأييدًا لرئيسهم: "قوللي ولا تخبيش يا زين.. الجزيرة فين فين؟؟".

وكتبت مغردة أخرى: "يعني كانوا عايزين يعملوا جمعة غضب مش عارفة مين غضبان، راح الناس كلها خرجت تحتفل".

وكتب محمد حسن: "زوبع أعصابه خلاص بتتحرق، معتز هيموت كمدًا، ناصر حزين".

وكتب محمد حسن: "زوبع أعصابه خلاص بتتحرق، معتز هيموت كمدًا، ناصر حزين".