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رئيس "تنمية الشروق": مجمع خدمات شرطية لوزارة الداخلية بالمدينة

الإسكان : تخصيص قطعة أرض لوزارة الداخلية لإقامة مجمع للخدمات الشرطية ب

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أيمن حمزة
09:27 م | الجمعة 02 أكتوبر 2020
الإسكان : تخصيص قطعة أرض لوزارة الداخلية لإقامة مجمع للخدمات الشرطية بمدينة الشروق

الإسكان : تخصيص قطعة أرض لوزارة الداخلية لإقامة مجمع للخدمات الشرطية بمدينة الشروق

قال المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إن جهاز المدينة يدعم كافة الخدمات الشرطية؛ لحفظ الأمن والأمان والاستقرار والنطام بها، مشيرا إلى أنه تم تشغيل مقر المطافىْ بالإسكان العائلي، بالتنسيق مع وزارة الداخلية؛ لتوفير الاحتياجات وتدعيمه بسيارة، بالإضافة إلى عدد 10 طلمبات نقالي 4 بوصة، و «مقص» تقطيع؛ لاستخدامهم فى حوادث السيارات.

وأضاف "الغيطي" في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه خصصت قطعة أرض لوزارة الداخلية؛ لإقامة مجمع للخدمات الشرطية بمساحة 5000 متر مكعب، ويقع بمنطقة الخدمات المستقبلية، بالتنسيق مع قطاع المؤسسات بالوزارة، وجارى إنهاء إجراءات نقل الأصول لصالحها.

وخصص أيضًا مقر لوحدة مرور ميداني، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة، وآخر إداري بالطريق الأوسط؛ بهدف الحد من مخالفات قائدي السيارات، وإحكام السيطرة عليهم.

 

 

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