الإعلان عن واحد من أضخم الاكتشافات الأثرية في القرن الـ21 غدا

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن غدا السبت سيشهد رفع النقاب عن واحد من أضخم الاكتشافات الأثرية خلال القرن الـ21 لمومياوات بمنطقة سقارة لمقبرة جماعية تضم مايقرب من 90 مومياء لم تمس منذ 2500 عاما وأغلبها يحتفظ بنقوشه وألوانه في كشف سيكون مسار اهتمام العالم.

وأكد العناني في تصريحات لـ"الوطن"، أن عدد المومياوات المستخرجة يفوق تلك التي تم اكتشافها نهاية العام الماضي 2019، بمنطقة العساسيف بالبر الغربي لمدينة الأقصر، الذي كان يحوي 32 تابوتا، بعضها محتفظ بألوانه.

وأشار إلى أن الكشف لم يبح بجميع أسراره بعد، حيث يزيد عدد المومياوات المستخرجة من بئر الاكتشاف يوما بعد يوم، حيث تشير الدراسات المبدئية إلى أن هذه التوابيت هي توابيت تعود للعصر المتأخر قد تكون حفظت في مقابر جماعية من هجمات اللصوص

ولم تُفتح منذ أن تم دفنها داخل البئر، منذ أكثر من 2500 عاما، وأنها ليست الوحيدة، فمن المرجح أن يتم العثور على المزيد منها داخل النيشات الموجودة بجوانب البئر، التي تم فتح أحدها، وعُثر بداخلها على عدد من اللقى الأثرية والتوابيت الخشبية، وحتى الآن لم يتم تحديد هوية ومناصب أصحاب هذه التوابيت التي يحتفظ أغلبها بألوانه ونقوشه الكاملة.وهو ما سيسهل مهمة الكشف عن تفاصيل تخص تلك المومياوات، وعلاقة أصحابها ببعضهم البعض، وستتم الإجابة عن هذه الأسئلة خلال الأيام القليلة المقبلة، من خلال استمرار أعمال الحفائر.

الجدير بالذكر أن الوزارة كانت قد أعلنت عن أكثر من اكتشاف أثري خلال السنوات الماضية، في منطقة آثار سقارة، ويضم هذا الكشف أكبر عدد من التوابيت بدفنة واحدة، منذ اكتشاف خبيئة العساسيف.