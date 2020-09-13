زاهي حواس يعلن عن كشف أثري جديد بمصر: "سيهز العالم"

كشف الدكتور زاهى حواس، وزير الآثار الأسبق، عن تأجيل المؤتمر الصحفى العالمى للإعلان عن الكشف الأثرى بمنطقة بسقارة، مشيرا إلى أنه "تم تأجيله لاكتشاف سرداب كمية ضخمة من التوابيت مكدسة فوق بعضها".

وأضاف "حواس "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الكشف الأثري سوف يهز العالم بفضل الكنوز الأثرية الضخمة التي سيتم الإعلان عنها في المؤتمر الصحفي العالمي.

كان الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، قال إن البعثات المصرية العاملة على مستوى الجمهورية كان لها الكثير من الاكتشافات الأثرية خلال الفترة الماضية، أحدها جبانة سقارة في إبريل 2018، وأسفر الكشف عن خبيئة لمومياوات حيوانية وطيور.

وأضاف أنه جرى استئناف العمل في عام 2019 وتم الكشف عن مقبرة من أروع ما يكون لأحد كبار رجال الدولة بـ65 منحوتًا داخل الجبل، وتم الكشف عن بقية المقابر والآبار في بداية 2020.

وتابع أن جائحة كورونا لم تُثنِ البعثات المصرية عن استمرار أعمالها على مستوى الكشوفات الأثرية، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية: "توقفنا مع نهاية شهر إبريل ثم استؤنف العمل بداية من أول أغسطس وبعد حوالي 25 يومًا من بدء موسم الحفائر الرابع جرى الكشف عن بئر بعمق 11 متر تقريبًا ينتهي بـ3 فتحات فيها مجموعة كبيرة من التوابيت الخشبية الملونة في حالة رائعة جدًا من الحفظ مغلقة غلقًا جيدًا ما يدل على أن المومياوات بداخل هذه التوابيت في حالة رائعة جدًا.

وأردف أن هذا الكشف هو الأهم خلال العام الجاري لأنه سيفصح عن معلومات بخصوص الأسرة 26، حيث تشير الدراسات المبدئية إلى هذا الأمر، وقد تكون دفنة جماعية أو مكان أعيد استخدامه عدة مرات: "وصلنا إلى اكتشاف 15 تابوتًا ومن المتوقع زيادة الاكتشافات من التوابيت الخشبية الملونة".