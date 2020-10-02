استبعاد مرشح حزب الشعب الجمهوري من سباق الانتخابات رغم تنازل الطاعن

استبعدت محكمة القضاء الإداري محمد سامي سليمان مرشح حزب الشعب الجمهوري بمحافظة دمياط من سباق الانتخابات .

وكان خاض سليمان خاض سباق الانتخابات مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري عن الدائرة الأولي التي تضم مركز وبندر دمياط و كفر البطيخ ومدينتي دمياط الجديدة ورأس البر.

وتقدم محامي يدعى "سامي عبد العزيز" وهو مرشح محتمل أيضا للانتخابات البرلمانية عن ذات الدائرة بدعوى للقضاء الإداري للطعن على ترشح النائب البرلماني ضياء الدين داود و محمد سامي سليمان وعدد من المرشحين للمطالبة لوقف إجراءات ترشحهم.

وأكد المحامي في طعنه أن المرشح المحتمل محمد سامي سليمان قدم أوراقه بصفة عضو في حزب الشعب الجمهوري بينما كان عضوًا بحزب مستقبل وطن، حيث أعلن المرشح استقالته من مستقبل وطن لينضم للشعب الجمهوري، وبما أن إجراءات الاستقالة من هذا الحزب ثم مخالفته لما نص عليه قانون الأحزاب حيث طلب منه تقديم مايفيد استقالته، وعلى الرغم من تنازل المحامي عن دعواه إلا أن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمًا باستبعاد كل من داوود وسليمان من الانتخابات.