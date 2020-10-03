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"مستقبل وطن": تلافينا عيوب "القوائم المطلقة" في القائمة الوطنية

الخولي: تركنا بعض المقاعد لكوادر الاحزاب الأخرى

كتب:

شريف سليمان
02:40 ص | السبت 03 أكتوبر 2020
المهندس حسام الخولي

المهندس حسام الخولي

قال المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن النظام الانتخابي قد يكون فرديًا أو بقوائم نسبية أو قوائم مطلقة، مشيرًا إلى أن الحزب اختار نظام القوائم المطلقة، لأن الدستور اشترط تخصيص 25% من المرأة، بخلاف أكثر من كوتة أخرى للمسيحيين والشباب والعاملين في الخارج والعمال والفلاحين وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف "الخولي"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، خلال حلقة الجمعة من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "مش بمزاج حد يطبق الفردي أو القائمة النسبية، وطلبنا في الأول 75% قائمة و25% عشان يبقى أكبر عدد من الشعبيين موجود في القائمة، ووقتها كان معانا الأغلبية في مجلس النواب، ومع الحوار الاجتماعي تبين لنا أن الفردي سيظلم، وبالتالي فإن فئات أخرى بالمجتمع ارتأت تقسيم المقاعد مناصفة بين الفردي والقوائم".

وتطرق "الخولي"، إلى عيوب القوائم المطلقة، قائلًا إن حزبًا واحدًا قد يستطيع الفوز بكل مقاعدها، وهو عيب لأن مصر تستحق أكثر من حزب وليس حزبا واحدا، ولهذا اتفق الحزب على تحالف انتخابي ينتهي بوقت الانتخابات لتضييع عيوب القائمة المطلقة، وذلك بعد الاتفاق مع 12 حزبًا وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لكي تعبر كل الأحزاب عن آرائها في البرلمان".

وأردف: "تلافينا العيب الكبير للقائمة المطلقة، ولدينا عيب آخر نحاول علاجه، لأننا تركنا بعض الكراسي الخاصة بكوادرنا لكوادر أحزاب أخرى".

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