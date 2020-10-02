خبير يكشف إمكانية حذف اسم ترامب من لائحة الانتخابات بسبب كورونا

قال البروفيسور إدموند غريب الخبير في الشؤون الأمريكية والدولية، إن إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا أزمة كبيرة بسبب الدور الذي يلعبه، وهي تثير عدة أسئلة حول صحته وقدرته على الاستمرار في أداء مهماته وتأثيرها على الأمن القومي الأمريكي وعلاقات أمريكا بالخارج.

وأضاف "غريب" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش، مقدم برنامج "90 دقيقة"، عبر شاشة "المحور": "هناك أمر سلبي لأن سنه كبيرة وبالتالي فإن تأثيرات كورونا قد تزداد عليه، كما أنه يعاني من السمنة، لكنه لا يدخن ولا يشرب الكحول ولا يعاني من الإصابة بمرض السكري كما أن حالة ضغط دمه وقلبه جيدتان".

وتابع: "سمعنا من البيت الأبيض سيجمد نشاطاته الانتخابية لكنه سيشارك في اجتماع لجمع التبرعات بولاية نيوجيرسي، وقد يذهب إلى هناك وألا يكتفي بالمشاركة على الشاشة، وإذا لم يكن ترامب قادر على مباشرة مهماته فإن هذا الأمر سيكون خطيرًا، وهل سيسلم سلطاته إلى نائب الرئيس، وإذا كان غير قادر على أداء مهماته، فهل سيحذف اسمه من لائحة الانتخابات؟! هذه مسألة صعبة".

واستكمل حديثه عن بدائل ترامب إذا لم يستطع أداء مهام وظيفته: "وإذا أصيب نائب الرئيس فإن رئيس مجلس النواب ستحل محله، أما وزير الخارجية فسيكون هو البديل الرابع".