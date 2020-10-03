"جهاز الشروق": تنفيذ 3 مدارس للتخلص من كثافات الفصول

أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، الانتهاء من 20 عمارة بإجمالى 480 وحدة، شامل الموقع العام والسوق التجاري، وقرب الانتهاء من العنصر المائي بنسبة 80%، بالإضافة إلى تنفيذ 29 عمارة بإجمالي 696 وحدة بنسبة تنفيذ 72%.

وأضاف خلال تصريحات لـ"الوطن"، أن المشروع يتم بمركز خدمات المدينة 2 على مساحة 120000م2 "28.5فدان" بنسبة مباني 20% والطرق، وتنسيق الموقع 80% إجمالي الاستثمارات للعمارات والمرافق والطرق، وتنسيق الموقع بقيمة 500 مليون جنيها.

وأوضح، أن إجمالى العمارات بمشروع سكن مصر 114 عمارة بإجمالى 2736 وحدة جارِ تنفيذ 105 عمارة بنسبة إنجاز 70% مساحة الوحدات تتراوح بين "105م حتى 135م"، وطرح 9 عمارات جارِ تنفيذ أعمال الطرق والمرافق بنسبة 30%.

يقع المشروع بالواجهة الشرقية بالمدينة على مساحة 330000م2 "78فدان" إجمالى الإستثمارات للعمارات والمرافق والطرق، وتنسيق الموقع وخلق مدخل جديد بقيمة 1.2 مليار.

وتابع "الغيطي": وبالنسبة لمشروع دار مصر، فهو عبارة عن مرحلتين، المرحلة الأولى تم تسليم 2299 من إجمالى 2808 وحدة، بينما تم تسليم 583 وحدة من إجمالى 1224 وحدة بالمرحلة الثانية، كما أن الفترة الأخيرة شهدت مدينة الشروق إقبالا جماهيريا، وعدد السكان وصل لـ 300 ألف نسمة، ولذلك "عينيا" دائما على المرافق بكافة أنواعها حتى نقدم خدمة متميزة.

وقال الغيطي: "أعيننا على الكثافة داخل الفصول بالمدارس، ونسعى للتوسع، خاصة أن معظم الطلاب القادمين من الخارج كانوا يعانون من ارتفاع الكثافة".

واستطرد، من جانبنا تم إنهاء تنفيذ 3 مدارس، الأولى مدرسة 42 فصل بإسكان المستقبل، والثانية مدرسة 33 فصل بالإسكان العائلي 2 الاجتماعى، وتم الاستلام وتشغيل مدرستين، وجارِ الآن تنفيذ مدرسة النيل بمركز المدينة (1) على مساحة (20000م2) وتتكون من (52) فصل دراسي ومكتبة ومسرح وغرفة موسيقى، وبنسبة إنجاز (95%)، في إطار توجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالمنظومة التعليمية.

كما تم تخصيص وتسليم مدرستين بالحى الثاني (المجاورة ب) بمساحة (7036م2) والثامن (م الخامسة) بمساحة (5670م2)، جارِ إجراءات الطرح، حتى يتم تنفيذهم ضمن خطة الجهاز 20/21 تخصيص وتسليم قطعة أرض رقم 53 بمركز المدينة 2 جنوب مشروع دار مصر، بمساحة 13000م2 للأبنية التعليمية، بنظام نقل الأصول لإنشاء أول مدرسة للمتفوقين.

بالإضافة إلى تخصيص قطعة الأرض رقم (5) بمساحة (13272م2) بمركز خدمات شمال إسكان المستقبل، لإقامة مجمع معاهد أزهري.

وأشار "رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق"، إلى أنه سيتم خلال الشهور القادمة من إنشاء أول أكاديمية للفنون على غرار أكاديمية الفنون بالهرم، لخلق مناخ جديد جاذب للسكان وتقديم كل جديد.