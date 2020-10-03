رئيس التحرير

محمود مسلم

"السكة الحديد" تعلن خريطة التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم

كتب:

الوطن
08:38 ص | السبت 03 أكتوبر 2020
قطار

قطار

أعلنت، اليوم، هيئة السكة الحديد موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة، اليوم 3 أكتوبر، نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

أولاً: خط القاهرة / الإسكندرية: متوسط تأخيرات القطارات مدة 45 دقيقة

ثانياً: خط القاهرة / السد العالي: متوسط تأخيرات القطارات كالآتي :-

- القاهرة / أسيوط مدة 45 دقيقة.

- أسيوط / أسوان مدة 30 دقيقة. 

ثالثاً: خط بنها / بورسعيد: متوسط تأخيرات القطارات مدة 45 دقيقة. 

رابعاً: خط طنطا / المنصورة / دمياط: متوسط تأخيرات القطارات مدة 20 دقيقة.

خامسا: خط قليوب / شبين القناطر/ الزقايق / المنصورة: متوسط تأخيرات القطارات مدة 35 دقيقة.

وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات، وتحديث نظم الإشارات وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.

اقرأ المزيد:

السكة الحديد تحصل 2.2 مليون جنيه غرامات تدخين وتسطح على القطارات

فتح باب اشتراكات السكة الحديد لطلاب المدارس والجامعات الأسبوع المقبل

وزير النقل: الركاب أولولية السكة الحديد.. "هدفنا راحتهم"

الفريق كامل الوزير: نقل البضائع يحقق أرباحًا كبيرة في السكة الحديد

وزير النقل: السكة الحديد ليست للبيع.. وسنديرها بفكر استثماري