مصرع طفلة صعقا أثناء لهوها في أسيوط

لقيت طفلة مصرعها صعقًا بالكهرباء، عقب ملامسة يدها لأسلاك عارية داخل منزل أسرتها، بمركز منفلوط في أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط، بورود بلاغ من المستشفى المركزي بوصول الطفلة "فاطمة بدوي محروص" 13عامًا، وتقيم بناحية شارع مصطفى لطفي دائرة المركز جثة هامدة.

وقرر والدها أنه حال لهو ابنته في المنزل لامست يدها أحد الأسلاك الكهربائية العارية، ما نتج عنه صعقها ووفاتها، كما نفى وجود شبهة جنائية وراء الحادث.

حُرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.