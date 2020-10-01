رئيس التحرير

محمود مسلم

"جامعة بنها" تُعلن أسماء الفائزين بالجوائز الأكاديمية

كتب:

حسن صالح
11:50 م | الخميس 01 أكتوبر 2020
مجلس جامعة بنها

مجلس جامعة بنها

أعلن مجلس جامعة بنها في اجتماعه، اليوم، برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، أسماء الفائزين بجوائز الجامعة الأكاديمية، عقب انتهاء لجنة المحكمين من فرز المتقدمين طبقا للقواعد المعتمدة من وزاة التعليم العالي.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث إن تقارير المحكمين لجوائز الجامعة، أسفرت عن فوز الدكتور ياسر عبدالستار، بكلية الطب بجائزة الجامعة التشجيعية فى مجال علوم الحياة، والدكتور رضوان رضوان أبو العباس، بكلية العلوم، بجائزة الجامعة التشجيعية فى مجال العلوم الأساسية، إلى جانب فوز سبعة من أعضاء هيئة التدريس بجوائز الرسائل العلمية والتشجيعية.

من جانبه قدم الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة التهنئة للفائزين بجوائز الجامعة المختلفة، مشيرا الى أن تكريمهم جاء من منطلق تقدير دورهم في إثراء الحياة الأكاديمية والعلمية.

اقرأ المزيد:

رئيس جامعة بنها يستقبل مساعد الملحق الثقافي الليبي

تيسيرا على الطلاب وأسرهم.. مجلس جامعة بنها: لا زيادة في المصروفات

جامعة بنها تناقش خطة التحول الرقمي: نوفر كل إمكانياتنا للتنفيذ

رئيس جامعة بنها يتفقد موقع حريق كافتيريا كلية التربية

مجلس عمداء جامعة بنها: طوارئ وخطة للعمل جدية من أول يوم دراسة

رئيس جامعة بنها: منح تدريبية بالشركات لربط خريجي البيطري بسوق العمل

دراسة عن زراعة الخلايا الجذعية بين جامعة بنها ومستشفى مانشستر

نائبا رئيس جامعة بنها يستقبلان مسؤول شؤون الجامعات بسفارة فلسطين

تامر سمير نائبا لرئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب

جامعة بنها تعقد اللقاء المجتمعي الثالث لاختيار الكليات الجديدة