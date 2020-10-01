"جامعة بنها" تُعلن أسماء الفائزين بالجوائز الأكاديمية

أعلن مجلس جامعة بنها في اجتماعه، اليوم، برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، أسماء الفائزين بجوائز الجامعة الأكاديمية، عقب انتهاء لجنة المحكمين من فرز المتقدمين طبقا للقواعد المعتمدة من وزاة التعليم العالي.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث إن تقارير المحكمين لجوائز الجامعة، أسفرت عن فوز الدكتور ياسر عبدالستار، بكلية الطب بجائزة الجامعة التشجيعية فى مجال علوم الحياة، والدكتور رضوان رضوان أبو العباس، بكلية العلوم، بجائزة الجامعة التشجيعية فى مجال العلوم الأساسية، إلى جانب فوز سبعة من أعضاء هيئة التدريس بجوائز الرسائل العلمية والتشجيعية.

من جانبه قدم الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة التهنئة للفائزين بجوائز الجامعة المختلفة، مشيرا الى أن تكريمهم جاء من منطلق تقدير دورهم في إثراء الحياة الأكاديمية والعلمية.