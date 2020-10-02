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محمود مسلم

مصرع 3 بينهم مزارع وابنه أثناء التنقيب عن الآثار بالشرقية

كتب:

نظيمه البحرواي
03:50 م | الجمعة 02 أكتوبر 2020
ارشيفية

ارشيفية

لقي 3 أشخاص مصرعهم بينهم مزارع وابنه إثر سقوطهم داخل حفرة أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل حظيرة مواشي ملحقة بمنزل في قرية تابعة لمركز صان الحجر بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا تلقى مركز شرطة صان الحجر بلاغا بمصرع كل من "محمد. ع. م"، 50 سنة، مزارع وابنه "أحمد" 28 عاما، عامل، و"محمد م ا"، 30 سنة، عامل زراعي مقيمين بقرية اللبشة التابعة لمركز صان الحجر إثر سقوطهم داخل حفرة بحظيرة ملحقة بمنزل الأول للتنقيب عن الآثار.

وانتقلت قوة من الشرطة لمكان الواقعة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

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