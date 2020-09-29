تفاصيل رفع كفاءة الطرق الداخلية بالمحافظات: يكلف 37 مليار جنيه

أكد اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكباري، أن الدولة خصصت ما يقرب من 37 مليار جنيه لرفع كفاءة الطرق الداخلية بجميع محافظات مصر، مشيرا إلى أنه سيتم البدء بالمرحلة الأولى بـ12 محافظة خلال الفترة المقبلة، وهي الطرق الأكثر احتياجا للتحسين ورفع كفاءتها، موضحا أن المرحلة الأول تشمل محافظات "القليوبية – الجيزة – المنوفية – الدقهلية – البحيرة – كفر الشيخ – الشرقية – الغربية – دمياط – بني سويف – الفيوم – المنيا".

رئيس الطرق والكباري: إعادة تدوير طبقات الأسفلت هدفها عدم إهدار المواد والخامات والحد من التلوث البيئي وسرعة إنجاز الأعمال

وقال مصطفى، في تصريحات لـ"الوطن"، إنه تم تحديد 197 مشروعا بـ12 محافظة بإجمالي أطوال 840 كم سيتم تنفيذهما، لافتا إلى أن الخطة تشمل التوسع في استخدام المعدات الحديثة لإعادة تدوير طبقات الرصف في رفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية داخل المحافظات لأهميتها في استخدام ناتج كشط الأسفلت وتدويره مرة أخرى، مؤكدا أن الهدف من إعادة تدوير طبقات الأسفلت عدم إهدار المواد والخامات والحد من التلوث البيئي وسرعة إنجاز الأعمال.

وأوضح رئيس الطرق والكباري، بأن وزارتي النقل والتنمية المحلية سينفذان خطة تطوير الطرق الداخلية بجميع محافظات مصر على مراحل متتالية، منوها أن مصر احتلت المركز الـ128 عالميا في جودة الطرق عام 2014، وعقب تنفيذ بعض خطط التطوير احتلت المركز 28 عالميا في 2019، مضيفا أن تطوير ورفع كفاءة الطرق سيعمل على إنخفاض معدل الحوادث على الطرق.

مصطفى: السيسي وافق على اعتماد مبلغ 10 مليارات جنيه من التكلفة المطلوبة لتنفيذ الخطة الشاملة على دفعات لصيانة ورفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظات

وأشار إلى أن معدل الوفيات الناتج عن حوادث الطرق وصل إلى 95 % في 2012، وانخفضت إلى 85% في 2015، ووصلت إلى 50% في 2020 بفعل تطوير وتحديث الطرق، موضحا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وافق على اعتماد مبلغ 10 مليارات جنيه من التكلفة المطلوبة لتنفيذ الخطة الشاملة على دفعات لصيانة ورفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظات.