"القوى العاملة" توفر 263 فرصة عمل بالقليوبية: التقديم بدءا من الغد

تبدأ مديرية القوى العاملة بالقليوبية، غدًا الأحد، قبول طلبات راغبي العمل على 263 فرصة عمل في 10 شركات، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب، برواتب مجزية طبقًا للخبرات المطلوبة لبعض المهن.

وأشار محمد سعفان وزير القوى العاملة، إلى أنَّ المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام في الحد من مشكلة البطالة، موضحًا أنذَ الفرص المطلوبة تتمثل في 25 فرصة عمل بشركة الصاج العالمية للملابس الجاهزة على مهن "عامل سنجر، وعامل أوفر، وعامل اورلية، وعامل مخازن، ومقص دار"، والراتب حسب الخبرة.

وقال وزير القوى العاملة، في بيان صادر اليوم، إنَّ هناك 42 فرصة عمل أخرى في شركة المتحدة الجوارب والتريكو، على مهن "عاملة تعبئة، وعاملة خياطة، عامل فرز، وعاملة تشطيب، والمرتب حسب الخبرة".

بدورها، أشارت إيمان شحاتة مدير المديرية القوى العاملة، إلى أنَّ هناك 52 فرصة عمل بشركة "رويال تكستيال" على مهن فني إنتاج ومساعد نسيج، وميكانيكي نسيج والراتب يتراوح بين 1500 إلى 4 آلاف جنيه إضافة إلى بدلات، كما تطلب شركة "مالتي إم جروب" 59 فرصة عمل على مهن "عامل إنتاج، وفني تجليخ، وفني تركيبات ـخشاب، ولحام كهرباء 2 CO، ومشرف مخازن ومحاسب، ونجار، واستورجي"، والراتب يتراوح بين 2000 إلى 2600 جنيه وبدلات وحوافز.

كما تطلب شركة "الفتوح تكس" للملابس 17 فرصة عمل على مهن: "عمال خياطة، وعمال مكواة، ومقص دار، وتعبئة" والراتب 2000 جنيه، وشركة "عبور لاند" للصناعات الغذائية 50 مهنة، على "عامل إنتاج ومشغل ماكينة" براتب يتراوح بين 2800 حتى 3 آلاف جنيه، وشركة "فليكس" للصناعات الكهربائية 3 فرص عمل على مهن مشرف معادو، وأخصائي شئون عاملين ، ومندوب مبيعات ، وشركة دلتا فابريك تطلب 3 فرص على مهن عامل مخزن وفني جودة براتب يتراوح بين 1500 إلي 1600 جنيه وبدلات.

وتطلب شركة "إيجيبت نيون" للمقاولات والإنشاءات المعدنية 10 فرص على مهن "حداد كهربائي سلسيون، ومصمم جرافيك، ورسام أوتوكاد" براتب 2000 جنيه أساسي حسب الخبرة، ومطعم "الفاروق" يطلب فرصتي عمل "كنترول لف، استيوارد" براتب 1500 جنيه.

وأكّدت مدير المديرية أنَّ المهن المطلوبة يتمّ التأمين عليها اجتماعيًا، مشيرة إلى أنَّه تتمّ متابعة التعيين مع الشركات طبقًا لتعليمات محمد سعفان وزير القوى العاملة أولًا بأول، وعرض "استمارة 1" تأمينات عليه شهريًا بفرص العمل التي تمّ تعيينها.

ولفتت إلى أنَّ الطلبات تقدم بدءً من غد الأحد حتى استيفاء العدد المطلوب، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية عصرًا، ما عدا يومي الجمعة والسبت، إلى إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بالقليوبية "بنها - كورنيش النيل - الفلل" بجوار ديوان عام المحافظة، أو مكاتب التشغيل التابعة لمحل إقامة الراغبين فى العمل تسهيلًا عليهم.