"القوى العاملة" تتابع أحوال المصريين بأبو ظبي للتأكد من وضعهم القانوني

زار مسؤولو مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، سوق السمك بالعاصمة، كثيف العمالة المصرية للاطمئنان على العاملين هناك، وفتح قنوات تواصل معهم، تنفيذا لتوجيهات محمد سعفان وزير القوى العاملة، بعقد لقاءات مع الجالية المصرية بمواقع العمل للتواصل وحل مشاكلهم أولًا بأول، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم في العمل.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إنَّ الوزير تلقى تقريرًا بذلك من الملحق العمالي حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبو ظبي، أشارت فيه إلى أنَّها التقت في إطار زياراتها الميدانية مع العمالة المصرية التي تعمل فى مجال بيع السمك، وتم التواصل معهم، ومراجعة وسائل السلامة والصحة المهنية والإجراءات الاحترازية تداعيات فيروس كورونا بالسوق، وإرشاد العمالة بالالتزام باتباع التعليمات في ذلك الشأن.

كما تمّ التأكّد من وضعهم القانوني، ووجود عقد عمل للعمال المصريين، ووجودهم تحت مظلة التأمينات، والوقوف على المشاكل التي تواجههم، فضلًا عن التشاور معهم حول ما يحتاجونه من خدمات، حيث عبروا عن سعادتهم لعودة حركة البيع الشراء في السوق.