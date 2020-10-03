طقس الغد مائل للحرارة وأمطار خفيفة.. والعظمى بالقاهرة 32

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أنه من المتوقع أن يسود غدا الأحد طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية و القاهرة والوجه البحرى حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهاراً.

حركة الرياح غدا

وتنشط حركة الرياح على جنوب سيناء مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، كما تنشط على جنوب الصعيد وتكون مثيرة للرمال والأتربة ، كما أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية .

حالة الملاحة البحرية غدا

وعن حالة الملاحة البحرية فيكون ارتفاع الموج في البحر المتوسط خفيف إلي معتدل من متر إلي متر وربع ، وفي البحر الأحمر يكون ارتفاع الموج معتدل إلي مضطرب من مترين إلي مترين وربع .

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 32 22

الإسكندرية 30 22

وادي النطرون 33 21

طنطا 31 22

شبين الكوم 32 22

دمنهور 30 22

بلطيم 29 22

مطروح 29 20

السلوم 31 23

سيوة 35 20

بورسعيد 29 25

دمياط 28 25

الزقازيق 32 23

المنصورة 31 23

الإسماعيلية 34 21

السويس 33 23

العريش 30 23

رفح 30 22

طابا 30 22

كاترين 30 16

الطور30 26

شرم الشيخ 34 27

الفيوم 33 22

بني سويف 34 21

المنيا 35 21

أسيوط 36 23

سوهاج 37 23

قنا 38 25

الأقصر 38 26

أسوان 39 26

إدفو 39 26

أبوسمبل 39 27

الوادي الجديد 40 25

شلاتين 36 27

أبو رماد 35 28

حلايب 32 29

رأس حدربة 34 28