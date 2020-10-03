جمارك المطار تضبط محاولة تهريب هواتف محمولة ومستحضرات تجميل

أحبط رجال الجمارك الإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة، فوزي العميري من ضبط محاولة تهريب كمية من عدد من الهواتف المحمولة وكمية كروت الميموري من أدوات ومستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة مصر للطيران رقم 1655 القادمة من دبي اشتبه حسن مختار مأمور اللجنة المعينين على لجنة الأخضر في الراكب "س. ح. ع" مصري الجنسية يحمل 4 شنط الذي حاول الخروج مسرعا من الخط الأخضر بصالة الوصول.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أية أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفي.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة إكس راي بمعرفة، محمود شحاته مأمور الفحص فتم تأكيد الاشتباه.

وبالعرض على الدكتور أحمد حسين نائب مدير الإدارة قرر تكليف علاء عبدالرحمن مأمور الضبط تحت إشراف ميلاد رسمي مدير الحركة لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 18 هاتف محمول ماركة آيفون و18 ألف كارت ميموري و95 علبة مرهم، و293 عبوة مستحضرات وأدوات التجميل عبارة عن سيرم وكريم أساس وأقلام ومزيلات روائح و12 إسطوانة بلاي استيشن مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 96 لسنة 2020 وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كل المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.