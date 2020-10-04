طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة.. أمطار خفيفة على هذه المناطق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، أنه من المتوقع أن يسود اليوم الأحد طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية والقاهرة والوجه البحري حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهاراً.

وتنشط حركة الرياح على جنوب سيناء، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، كما تنشط على جنوب الصعيد وتكون مثيرة للرمال والأتربة.

كما أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية والرياح نشطة على جنوب سيناء وشمال الصعيد يصاحبها إثارة للرمال والأتربة.

وعن حالة الملاحة البحرية فيكون ارتفاع الموج في البحر المتوسط خفيف إلي معتدل من متر إلى متر وربع، وفي البحر الأحمر يكون ارتفاع الموج معتدل إلى مضطرب من مترين إلى مترين وربع.

وعن درجات الحرارة المتوقعة للمدن العربية والعالمية اليوم الأحد

مكة 46 29

المدينة 38 26

الرياض 40 25

المنامة 37 30

أبو ظبي 37 28

الدوحة 38 29

الكويت 41 24

دمشق 31 12

بيروت 29 23

عمان 28 14

القدس 25 17

غزة 29 21

بغداد 40 22

مسقط 36 28

صنعاء 25 11

الخرطوم 40 26

طرابلس 32 25

تونس27 19

الجزائر 22 15

الرباط 23 12

أنقرة 26 8

إسطنبول 28 17

إسلام أباد 35 19

نيودلهي 36 22

جاكرتا 33 24

بكين 19 9

كوالالمبور 33 24

طوكيو 25 20

أثينا 9 20

روما 22 15

باريس 15 9

مدريد 18 9

برلين19 9

لندن 13 11

مونتريال 12 7

موسكو18 9

نيويورك 19 13

واشنطن 21 12

نواكشوط 33 25

أديس أبابا 20 9

أديس أبابا 22 11